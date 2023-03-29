Россияне недовольны решением олимпийского комитета

Международный олимпийский комитет (МОК) 28 марта принял решение вернуть российских и белорусских спортсменов в соревнования. Такие действия были осуждены в Украине, Евросоюзе и других странах мира. Однако россияне недовольны таким решением МОК и выступили с циничным заявлением. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Фото из открытых источников

Президент МОК Томас Бах объявил о возвращении спортсменов из России и Белоруссии в соревнования на международных аренах. Однако для спортсменов из этих стран установлено несколько правил. Спортсмены смогут выступать только под нейтральным флагом, кроме того, все, кто открыто поддерживает российскую военную агрессию в Украине или связанные с российской армией, не смогут участвовать в соревнованиях.

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Решение Международного олимпийского комитета осудили во многих странах мира, в частности, ранее Владимир Зеленский заявлял, что из-за участия российских спортсменов на Олимпиаде в 2024 году Украина будет ее бойкотировать. Подобное решение высказали и другие страны.

Однако в России также недовольны решением МОК. Председатель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказал циничное заявление о том, что такое решение является дискриминационным и нарушает права человека.

"Критерии возвращения российских спортсменов абсолютно неприемлемы. Нейтральное знамя или гимн — это явная дискриминация по национальному признаку, нарушение основных прав человека и гражданина", — говорит Станислав Поздняков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о скандале в Китае. В КНР запретили открыть баннер, где были изображены украинские спортсмены, погибшие в период войны.

Также "Комментарии" писали о решении в пользу россиян, которое приняло престижный теннисный турнир.