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Россияне недовольны решением олимпийского комитета

В РФ жалуются на условия, из-за которых российские спортсмены имеют право вернуться к участию в международных соревнованиях.

сегодня, 16:45
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Автор:

Slava Kot

Международный олимпийский комитет (МОК) 28 марта принял решение вернуть российских и белорусских спортсменов в соревнования. Такие действия были осуждены в Украине, Евросоюзе и других странах мира. Однако россияне недовольны таким решением МОК и выступили с циничным заявлением. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Россияне недовольны решением олимпийского комитета

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Фото из открытых источников

Президент МОК Томас Бах объявил о возвращении спортсменов из России и Белоруссии в соревнования на международных аренах. Однако для спортсменов из этих стран установлено несколько правил. Спортсмены смогут выступать только под нейтральным флагом, кроме того, все, кто открыто поддерживает российскую военную агрессию в Украине или связанные с российской армией, не смогут участвовать в соревнованиях.


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Решение Международного олимпийского комитета осудили во многих странах мира, в частности, ранее Владимир Зеленский заявлял, что из-за участия российских спортсменов на Олимпиаде в 2024 году Украина будет ее бойкотировать. Подобное решение высказали и другие страны.

Однако в России также недовольны решением МОК. Председатель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказал циничное заявление о том, что такое решение является дискриминационным и нарушает права человека.

"Критерии возвращения российских спортсменов абсолютно неприемлемы. Нейтральное знамя или гимн — это явная дискриминация по национальному признаку, нарушение основных прав человека и гражданина", — говорит Станислав Поздняков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о скандале в Китае. В КНР запретили открыть баннер, где были изображены украинские спортсмены, погибшие в период войны.

Также "Комментарии" писали о решении в пользу россиян, которое приняло престижный теннисный турнир.



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Источник: https://www.sport-express.ru/olympics/news/glava-olimpiyskogo-komiteta-rossii-stanislav-pozdnyakov-schitaet-reshenie-mok-proizvolom-i-narusheniem-principov-olimpiyskoy-hartii-2056877/
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