Итоги четвертого дня Паралимпиады: какие медали выиграли украинцы

Сегодня, 28 августа украинские спортсмены завоевали 12 олимпийских наград: 5 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые.

Елизавета Мерешко (фото: REUTERS)

Золотые награды для родной страны завоевали пловцы. Первыми победителями здесь стали Евгений Богодайко и Максим Крипак, которые покорили стометровую дистанцию, преодолев ее брассом и вольным стилем. Максим Крипак стал еще мировым рекордсменом.

Далее золото для нашей команды выиграли Михаил Сербин, который был самым сильным, преодолев стометровку на спине. Денис Дубров — это 200 метров в комплексе. И замечательная украинская пловчиха, которая два раза завоевала золото в Токио — Елизавета Мерешко.

Серебро завоевали пловец Виктор Смирнов, Роман Данилюк, который стал рекордсменом в толкании ядра. Дзюдоистка Ирина Гусева тоже получила серебро и еще одна талантливая спортсменка, фехтовальщица Наталья Морквич.

Дзюдоист Руфат Магомедов и теннисисты Иван Май и Максим Нестеренко вернутся домой с Паралимпиады в Токио бронзовыми наградами.

Теперь национальная сборная Украины полноправно займет свое место в топе-5 медального зачета Паралимпиады. В наших талантливых спортсменов 8 золотых, 17 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Справка: Паралимпиада открылась 24 августа и будет проходить до 5 сентября этого года. Спортивную честь нашего государства защищает 143 спортсменов, соревнующихся в 15 видах спорта. Больше всего среди наших олимпийцев пловцов — 40 человек и представителей легкой атлетики.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что Украинская сборная на Паралимпиаде-2020 ворвалась в пятерку лучших в медальном зачете

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