Позор для международного спорта: Европарламент о решении МОК

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Slava Kot
Международный олимпийский комитет пытается вернуть российских и белорусских спортсменов. Такие действия вызывают критику со стороны Украины и международных организаций. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.
Европарламент осудил решение МОК
Глава МОК Томас Бах заявил, что Олимпийский комитет серьезно относится к правам человека, поэтому утверждает, что правительства не должны решать, кто поедет на международные соревнования. Но привел аргументы, что на теннисном турнире в Австралии украинская спортсменка соревновалась против российского, который был под нейтральным статусом.
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Бах уже не в первый раз пытается вернуть спортсменов из Беларуси и России в олимпийские соревнования. На такие заявления президента МОК отреагировал Европарламент, заявивший, что такие шаги организации являются "позором для международного мира спорта".
Также резолюция европарламентариев утверждает, что российские и белорусские спортсмены используют соревнования в своих пропагандистских целях.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мэр Парижа высказалась против участия российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года, которые состоятся во Франции.
Также "Комментарии" писали о Великобритании, выступающей за запрет для белорусской сборной по футболу участвовать в Чемпионате Европы 2024 года. Ранее оттуда исключили сборную Российской Федерации из-за полномасштабного вторжения армии РФ в Украину.
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