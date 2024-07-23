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"Пора построить мосты": Генсек ООН призывает к миру перед Олимпиадой 2024

Обращение Антониу Гуттереша будут транслировать во время церемонии открытия Олимпийских игр-2024

сегодня, 20:02
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Черновалова Кристина

В то время как мир готовится к старту Олимпийских игр 2024 года в Париже, Генеральный секретарь ООН выступил с обращением. Он призвал к мировому перемирию, подчеркивая, что спорт обладает уникальной силой объединять людей, культуры и нации.

"Пора построить мосты": Генсек ООН призывает к миру перед Олимпиадой 2024

Генсек ООН выступил с «мирным» заявлением в преддверии Олимпиады

“В духе олимпийского перемирия, я призываю всех сложить оружие. Стройте мосты. Воспитывайте солидарность. И стремитесь к конечной цели: миру для всех”, — заявил Гуттерш.                                                                                                    

В завершение своей речи Генсек ООН выразил свои пожелания спортсменам, которые должны соревноваться на Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года в Париже, подчеркнув, что они "вдохновляют нас смелее".        


Читайте на портале "Комментарии" — 26 июля в Париже начнутся 33 Олимпийские игры. Несмотря на санкции и ограничения, Россия смогла отправить на Олимпиаду 15 атлетов, которые будут выступать как нейтральные спортсмены. Это рекордно низкое количество представителей России на Олимпийских играх.                                                         

"Комментарии" также писали, что накануне Олимпийских игр 2024 года в Париже президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт объявил о специальных правилах поведения для украинских спортсменов в отношении российских атлетов. Главная цель – обеспечить безопасность и предотвратить любые провокации во время соревнований. Среди рекомендаций – избегать рукопожатий, общения, общих фотографий и даже прямого взаимодействия с россиянами.



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Источник: https://olympics.com/ioc/news/sport-and-the-united-nations-share-ideals-says-un-secretary-general-antonio-guterres-in-call-for-peace-on-the-eve-of-the-olympic-games-paris-2024?utm_source=twitter&utm_medium=social_organic&utm_campaign=63&utm_content=paris_
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