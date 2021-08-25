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Кто принес Украине первое золото на Паралимпиаде в Токио

В заплыве на 50 метров украинка Елизавета Мерешко смогла установить новый рекорд Паралимпийских игр

сегодня, 13:40
Автор:

Вечканова Елена

Среда, 25 августа, для Украины стала очень ярким и запоминающимся днем на соревнованиях в Токио, где проходят традиционные Паралимпийские игры-2020. Помимо того, что наша команда уже унесла в свою зачетную копилку несколько бронзовых и серебряных наград, отечественной пловчихе Елизавете Мерешко удалось заполучить золотую медаль, сообщает BBC Украина.

Кто принес Украине первое золото на Паралимпиаде в Токио

Елизавета Мерешко завоевала первое золото для Украины на Паралимпиаде-2020. Фото: Херсонский горсовет

Наивысшая ступенька наградного пьедестала покорилась спортсменке, участвовавшей в заплыве на 50 метров. Пловцы использовали свободный стиль.

Следует отметить, что второе место досталось американке Элизабет Маркс. Мерешко опередила свою ближайшую соперницу всего на 0,04 секунды. Третьей, гарантируя себе бронзовую награду, успешно финишировала еще одна украинка — Анне Гонтар понадобилось 33,40 секунд, чтобы преодолеть необходимую дистанцию. Еще одна представительница украинской сборной, Виктория Савцова, пришла к финишу пятой.

Кто принес Украине первое золото на Паралимпиаде в Токио - фото 2

К слову, результат Елизаветы Мерешко — 33,11 секунды — официально является новым паралимпийским рекордом. Это еще одно достижение спортсменки на соревнованиях нынешнего года, помимо уже завоеванной золотой медали.

Добавим, что в общем командном зачете Украина пока держит третье почетное место. Наши спортсмены сумели завоевать одну золотую, четыре серебряных и две бронзовых медали. Интересно, что у Китая, что находится на втором месте в общем рейтинге, тоже семь наград всего. Однако четыре из них — золотые.

На первом месте с девятью медалями пока расположилась австралийская паралимпийская сборная.

Кто принес Украине первое золото на Паралимпиаде в Токио - фото 3

Ранее "Комментарии" сообщали, кто именно сумел завоевать для украинского государства первые медали на Паралимпиаде в Токио.

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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-58327666?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
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