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Данило Матюха
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька выразил разочарование в связи с тем, что на Олимпиаде в Токио российские спортсмены выступают в форме с цветами национального флага. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
WADA - фото из открытых источников
17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что в течение двух лет россияне не смогут выступать на крупных международных турнирах под флагом своей страны, при этом изначальный срок санкций был сокращен с четырех лет. В то же время на Играх в Токио российской команде разрешено выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).
Напомним, организаторы Олимпийских игр-2020 в Токио рассказали, что в номерах российских спортсменов в олимпийской деревне не оказалось холодильников и телевизоров. Детальнее читайте в нашем материале.
Добавим, что российская женская сборная по регби изолируется на два дня в Японии после того, как у массажиста команды результат теста на COVID-19 оказался положительным.
Кроме того, 13 июля в Токио было зарегистрировано 1149 случаев заражения COVID-19. Это самый высокий показатель с тех пор, как 22 января было зарегистрировано 1184 случая, и 25-й день подряд, когда число случаев заболевания было выше, чем в тот же день неделей ранее. Также в городе растет число инфекций, вызванных "Дельта"-штаммом коронавируса.
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