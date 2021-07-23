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Почему россияне стали камнем преткновения между WADA и Спортивным арбитражным судом

Антидопинговый комитет не доволен решением Спортивного суда

сегодня, 09:07
Автор:

Данило Матюха

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька выразил разочарование в связи с тем, что на Олимпиаде в Токио российские спортсмены выступают в форме с цветами национального флага. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Почему россияне стали камнем преткновения между WADA и Спортивным арбитражным судом

WADA - фото из открытых источников

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что в течение двух лет россияне не смогут выступать на крупных международных турнирах под флагом своей страны, при этом изначальный срок санкций был сокращен с четырех лет. В то же время на Играх в Токио российской команде разрешено выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

"Мы мониторим ситуацию, следим за исполнением решения Спортивного арбитражного суда. За состоянием РУСАДА, и они многое уже сделали. CAS закрыл некоторые случаи – с одной стороны, это позитивный момент. Но, конечно, мы остаемся расстроенными тем, что срок наказания сокращен с четырех до двух лет, и что суд позволил россиянам соревноваться в форме с цветами флага. Но что есть, то есть. Решаем здесь не мы", – заявил Банька.

Напомним, организаторы Олимпийских игр-2020 в Токио рассказали, что в номерах российских спортсменов в олимпийской деревне не оказалось холодильников и телевизоров. Детальнее читайте в нашем материале.

Добавим, что российская женская сборная по регби изолируется на два дня в Японии после того, как у массажиста команды  результат теста на COVID-19 оказался положительным. 

Кроме того, 13 июля в Токио было зарегистрировано 1149 случаев заражения COVID-19. Это самый высокий показатель с тех пор, как 22 января было зарегистрировано 1184 случая, и 25-й день подряд, когда число случаев заболевания было выше, чем в тот же день неделей ранее. Также в городе растет число инфекций, вызванных "Дельта"-штаммом коронавируса.


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Источник: https://russian.rt.com/world/news/887955-wada-razocharovanie-flag-rossiya
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