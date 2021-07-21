Почему немецкие футболисты на Олимпиаде сыграют в траурных повязках

Уже в среду, 21 июля, в Японии стартовали первые соревнования в рамках Олимпийских игр-2020. Среди них — и футбольные матчи. А вот сборная Германии выйдет на олимпийское поле только в четверг, 22 июля. Согласно информации "24 канала", спортсмены собираются играть с траурными повязками на форме.



Сборная Германии выйдет на футбольный матч с траурными повязками. Фото: Team Deutschland | Fußball

Как объяснили сами представители немецкой команды, так они хотят поклониться памяти всех соотечественников, жизни которых унесло страшное наводнение, начавшееся после проливных дождей 12 июля.

Отметим, что официальная статистика насчитывает минимум 165 погибших немцев. Однако службы продолжают устранять последствия стихийного бедствия и разыскивать пропавших. В числе таких, к слову, числится еще несколько сотен граждан.

К слову, на поле Олимпиады немецкие футболисты встретятся с бразильской сборной. За их противостоянием можно будет наблюдать уже в 14:30 22 июля.





Также сообщается, что в одну четверку с вышеупомянутыми сборными также вошли футболисты из Саудовской Аравии и Кот-д’Ивуара.

Напомним, что официальная церемония открытия самых престижных спортивных соревнований Олимпийских игр-2020, которые пройдут в японской столице Токио, запланирована на пятницу, 23 июля. Сборная Украины примет участие в составе 157 человек, что является самым малым количеством за всю историю выступлений украинской сборной на летних Играх.

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