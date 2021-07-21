logo
Русский Українська

BTC/USD

31735.29

ETH/USD

1947.56

LTC/USD

116.09

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Почему немецкие футболисты на Олимпиаде сыграют в траурных повязках
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему немецкие футболисты на Олимпиаде сыграют в траурных повязках

Таким способом спортсмены из Германии хотят отдать должное всем погибшим во время наводнений соотечественникам

сегодня, 21:12
Автор:

Вечканова Елена

Уже в среду, 21 июля, в Японии стартовали первые соревнования в рамках Олимпийских игр-2020. Среди них — и футбольные матчи. А вот сборная Германии выйдет на олимпийское поле только в четверг, 22 июля. Согласно информации "24 канала", спортсмены собираются играть с траурными повязками на форме.

Почему немецкие футболисты на Олимпиаде сыграют в траурных повязках

Сборная Германии выйдет на футбольный матч с траурными повязками. Фото: Team Deutschland | Fußball

Как объяснили сами представители немецкой команды, так они хотят поклониться памяти всех соотечественников, жизни которых унесло страшное наводнение, начавшееся после проливных дождей 12 июля.

Отметим, что официальная статистика насчитывает минимум 165 погибших немцев. Однако службы продолжают устранять последствия стихийного бедствия и разыскивать пропавших. В числе таких, к слову, числится еще несколько сотен граждан.

К слову, на поле Олимпиады немецкие футболисты встретятся с бразильской сборной. За их противостоянием можно будет наблюдать уже в 14:30 22 июля.

Почему немецкие футболисты на Олимпиаде сыграют в траурных повязках - фото 2

Также сообщается, что в одну четверку с вышеупомянутыми сборными также вошли футболисты из Саудовской Аравии и Кот-д’Ивуара.

Напомним, что официальная церемония открытия самых престижных спортивных соревнований Олимпийских игр-2020, которые пройдут в японской столице Токио, запланирована на пятницу, 23 июля. Сборная Украины примет участие в составе 157 человек, что является самым малым количеством за всю историю выступлений украинской сборной на летних Играх.

Ранее "Комментарии" сообщали, как эксперты оценивают шансы наших спортсменов на победу и сколько медалей "прогнозируют" нашей команде. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, почему некоторые из соревнований ОИ-2020 начались за несколько дней, до праздничного открытия соревнований.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sport.24tv.ua/zbirna-nimechchini-futbolu-olimpiadi-zigraye-traurnih-povyazkah_n1692033
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ