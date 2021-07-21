Почему Олимпиада в Токио стартовала еще до официального открытия

Церемония открытия Олимпиады-2020 пройдет в Токио 23 июля в 14:00 по Киеву, но на самом деле олимпийские соревнования уже начались. Сразу четыре вида программы вынесены вперед и стартуют до официального запуска Игр.

Олимпиада в Токио - фото из открытых источников

Все началось с софтбола – причем с игры хозяек против Австралии. Софтбол – это облегченная разновидность бейсбола: правила проще, мяч мягче. Вообще в него играют и мужчины, и женщины, но на Олимпиаде турнир только для девушек, а мужской будет по классическому бейсболу позже.

Еще 21 июля запускается женский футбол, групповой этап. В турнире участвуют двенадцать сборных, разбитых на три группы. На следующий день, 22 июля, стартует турнир для футболистов-мужчин. Их чуть больше: четыре группы по четыре команды. Оба футбольные турниры пройдут на семи стадионах в шести разных городах Японии.

В пятницу токийским утром мы увидим еще пару дисциплин: академическую греблю и стрельбу из лука. Начинают с предварительных заплывов и квалификации.

Только потом, когда пройдет уже два с половиной дня соревнований, запланировано официальное открытие Игр. Почему же так случилось? Ответ предельно прост: Олимпиада идет всего 16 дней и времени на все дисциплины не хватает.

Впервые так поступили в Барселоне-1992 – тогда на один день раньше запустили футбольный турнир. В Атланте-96 так делать не стали, а с Сиднея-2000 это постоянная практика. Но Токио – с отрывом самый массовый случай сдвинутых на минусовые дни соревнований.

Впервые "преждевременных" видов сразу так много – до этого раньше открытия вдобавок к футболу начиналась только стрельба из лука. Расширение олимпийской программы ведет к тому, что больше соревнований не влезают в стандартный график.

Ранее "Комментарии" сообщали, кому же удастся поприсутствовать на Олимпиаде в качестве зрителя. Подробности — в нашей публикации.

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