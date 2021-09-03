Паралимпийское утро украинских спортсменов принесло немало новых наград

Паралимпиада-2020, фото из открытых источников

В Токио десятый день проходят спортивные соревнования в рамках Паралимпиады-2020. Украинская паралимпийская сборная за сегодняшнее утро завоевала одну золотую и четыре серебряных медали. Об этом свидетельствуют данные общего медального зачета Паралимпиады-2020.

Сегодня новыми медалистами стали спринтеры по гребле, легкоатлеты и велоспортсмен.

Золото Украине принес Сергей Емельянов, который прошел 200 м в спринте по гребле всего за 40,355 с, буквально вырвав победу у представителя Паралимпийского российского комитета Леонида Крылова, опередив его на долю секунды.

Еще одним, правда серебряным призером, по параканое стал спортсмен из Ровно, 33-летний Николай Синюк, который с результатом 42,503 с провесловал 200 м, всего на секунду уступив австралийцу Кэрису МакГрату.

Николай Жабняк стал сегодня вторым в метании диска, использовав для победы три попытки из пяти возможных. Отметим, что спортсмен родился в Казахстане, но вырос в Украине и сейчас занимается легкой атлетикой в Донецком региональном центре по физической культуре и спорту инвалидов, расположенном в Бахмуте. Как серебряный призер Паралимпиады-2008, он был награжден орденом "За мужество" III степени.

Серебро во время мужской групповой шоссейной велогонки взял Егор Дементьев, который 31 августа также финишировал на параолимпийской дистанции вторым.

Единственной паралимпийской украинской призеркой прекрасного пола десятого дня игр, по состоянию на сейчас, является легкоатлетка Людмила Данилина, которая пробежала 1500 м за 4 мин и 32 секунды, всего на 5 секунд пропустив вперед спортсменку из Польши.

Таким образом, Украина сохраняет пятую позицию в общем медальном зачете Паралимпиады-2020, завоевав 89 медалей — из них 21 золотую, 43 серебряных и 25 бронзовых.

Первая же пятерка лидеров остается неизменной: на первом месте — Китай, на втором — Великобритания, на третьем — Паралимпийский комитет России, на четвертом — США, пятерку замыкает Украина.

Напомним, что по состоянию на утро 2 сентября на счета украинских паралимпийцев было 77 наград.

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