Олимпийский комитет запретил Британии проводить часть соревнований из-за солидарности с Украиной

Международный олимпийский комитет запретил проводить в Лондоне соревнования по новым олимпийским видам спорта, представленным во Франции в 2024 году. Причиной такого решения стала солидарность Британской олимпийской ассоциации по Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Times.



Флаг Олимпийских игр. Фото из открытых источников

Согласно решению правительства Британии все спортсмены из России и Беларуси, желающие выступать на соревнованиях в их стране, должны подписать договоры по нейтралитету и указать, что они будут поддерживать российскую агрессию в Украине. Российские и белорусские спортсмены также должны указать, что они не одобряют действия правительства России и Владимира Путина. Кроме того, участники соревнований не должны финансироваться со стороны РФ.

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Именно из-за таких правил МОК решил отобрать олимпийские отборочные соревнования у Лондона. Таким образом, Международный олимпийский комитет допускает проведение соревнований в другом городе, где могут принять участие российские и белорусские спортсмены без указанных выше условий.

"Мы очень разочарованы тем, что не смогли провести олимпийскую квалификационную серию в Великобритании, как мы надеялись", — сообщает представитель БОА.

Великобритания должна была принять квалификационные соревнования по скейтбордингу, спортивному скалолазанию, брейк-дансу и фристайлу BMX.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что поддержавшая Путина спортсменка сбежала из России: СМИ узнали ее местонахождение.

Также "Комментарии" писали, дождутся ли Россия и Беларусь приглашения на Олимпиаду в Париж, ведь решение о допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024 еще не принято МОК.