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Олимпийский комитет запретил Британии проводить часть соревнований из-за солидарности с Украиной

Великобритании запрещено проводить олимпийские отборочные соревнования по поддержке Украины.

сегодня, 15:03
Автор:
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Slava Kot
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Международный олимпийский комитет запретил проводить в Лондоне соревнования по новым олимпийским видам спорта, представленным во Франции в 2024 году. Причиной такого решения стала солидарность Британской олимпийской ассоциации по Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Times.

Олимпийский комитет запретил Британии проводить часть соревнований из-за солидарности с Украиной

Флаг Олимпийских игр. Фото из открытых источников

Согласно решению правительства Британии все спортсмены из России и Беларуси, желающие выступать на соревнованиях в их стране, должны подписать договоры по нейтралитету и указать, что они будут поддерживать российскую агрессию в Украине. Российские и белорусские спортсмены также должны указать, что они не одобряют действия правительства России и Владимира Путина. Кроме того, участники соревнований не должны финансироваться со стороны РФ.


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Именно из-за таких правил МОК решил отобрать олимпийские отборочные соревнования у Лондона. Таким образом, Международный олимпийский комитет допускает проведение соревнований в другом городе, где могут принять участие российские и белорусские спортсмены без указанных выше условий.

"Мы очень разочарованы тем, что не смогли провести олимпийскую квалификационную серию в Великобритании, как мы надеялись", — сообщает представитель БОА.

Великобритания должна была принять квалификационные соревнования по скейтбордингу, спортивному скалолазанию, брейк-дансу и фристайлу BMX.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что поддержавшая Путина спортсменка сбежала из России: СМИ узнали ее местонахождение.

Также "Комментарии" писали, дождутся ли Россия и Беларусь приглашения на Олимпиаду в Париж, ведь решение о допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024 еще не принято МОК.



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Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/42975688-24ba-11ee-9959-3da1f328ac3c?shareToken=84356bed335c22d5bb349487ad3bc306
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