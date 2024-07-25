Олимпийские игры: кто будет нести флаг Украины на открытии

В преддверии грандиозного события, Олимпийских игр в Париже, стала известна почетная роль украинской теннисистки Элины Свитолиной. Она будет нести флаг Украины на церемонии открытия. Об этом сообщили на странице Федерации тенниса Украины в социальной сети Facebook.

Элина Свитолина будет нести флаг Украины на Олимпиаде в Париже

“А на церемонии Открытия Олимпийских Игр украинский флаг нести будет Элина Свитолина! Кстати, она непосредственно принимала участие в церемонии жеребьевки”, — написали в Федерации.

На турнире украинские спортсмены встретятся с сильными противниками. Марта Костюк играет с Юлией Путинцевой из Казахстана, Даяна Ястремская — с Лаурой Пигосси из Бразилии, а Ангелина Калинина сразится с Аранчой Рус из Нидерландов.

Олимпийские игры в этом году включают 32 вида спорта, включая новые дисциплины, такие как брейк-данс и скейтбординг. Церемония открытия состоится в пятницу, 26 июля, и обещает быть ярким и запоминающимся событием.

Читайте на портале "Комментарии" — 26 июля в Париже начнутся 33 Олимпийские игры. Несмотря на санкции и ограничения, Россия смогла отправить на Олимпиаду 15 атлетов, которые будут выступать как нейтральные спортсмены. Это рекордно низкое количество представителей России на Олимпийских играх.

"Комментарии" также писали, что накануне Олимпийских игр 2024 года в Париже президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт объявил о специальных правилах поведения для украинских спортсменов в отношении российских атлетов. Главная цель – обеспечить безопасность и предотвратить любые провокации во время соревнований. Среди рекомендаций – избегать рукопожатий, общения, общих фотографий и даже прямого взаимодействия с россиянами.