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Олимпиада в Пекине: представители США забрали "золото" в лыжной акробатике

На Олимпиаде прошли очередные соревнования

10 февраля 2022, 15:39
Автор:

Мирослав Гладков
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На Зимних Олимпийских играх в Пекине прошли соревнования в командном миксте лыжной акробатики. Тут снова не было равных американским спортсменам. Об это сообщает пресс-служба Олимпийских игр.

Олимпиада в Пекине: представители США забрали "золото" в лыжной акробатике

Американские спортсмены, Фото: Reuters

Новыми олимпийскими чемпионами стали фристайлисты из США, которые стремительно воспользовались ошибкой одного из представителей китайской сборной. Таким образом американцы завоевали "золото". "Бронза" же досталась канадцам.

Фристайл. Лыжная акробатика. Командный микст, результаты:

1.  США

2.  Китай

3.  Канада

Уточним, что, к сожалению, наша страна не была представлена в данном соревновании из-за того, что украинские спортсмены Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк и Анастасия Новосад сдали положительные тесты на CОVID-19.

Подчеркнем, что в общем Олимпийском зачете лидирует сборная Норвегии, а за ней идут команды Германии и США. Украина до сих пор остается без медалей.

Ранее портал "Комментарии" писал, что на Зимних Олимпийских играх в Пекине состоялся второй матч мужского хоккейного турнира. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийских игр. Сборная Чехии, которая считается одной из "темных лошадок" турнира, уступила команде Дании со счетом 1:2. Для датских хоккеистов это был дебютный матч на Олимпиаде.

Также портал "Комментарии" напоминает, что церемония вручения медалей на Зимних Олимпийских играх в командном зачете по фигурному катанию была отменена из-за того, что российская фигуристка дала положительный результат на допинг. Международный олимпийский комитет упразднил церемонию, ссылаясь на юридические препятствия, которые пришлось решать с Международным союзом конькобежцев. Это было связано с якобы положительным результатом допинга среди российских фигуристов, выигравших золото.


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Источник: https://olympics.com/ru/
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