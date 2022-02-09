Олимпиада в Пекине: сборная Дании по хоккею минимально обыграла Чехов

На Зимних Олимпийских играх в Пекине состоялся второй матч мужского хоккейного турнира. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийских игр.

Сборная Чехии и Дании, Фото: из открытых источников

Сборная Чехии, которая считается одной из "темных лошадок" турнира, уступила команде Дании со счетом 1:2. Для датских хоккеистов это был дебютный матч на Олимпиаде.

Олимпиада. Хоккей, групповой этап

Чехия — Дания 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Шайбы: 11:21 Лауридсен — 0:1, 17:23 Нильсен — 0:2, 23:45 Червенка (Коварж) — 1:2.

Группа B

1. Дания — 3

2. ОКР — 3

3. Чехия — 0

4. Швейцария – 0

Также ранее в этом же квартете команда ОКР обыграла сборную Швейцарии.

Ранее портал "Комментарии" писал, что ровно 90 лет тому назад в американском Лейк-Плэсиде (США, штат Нью-Йорк) состоялась торжественная церемония открытия третьих зимних Олимпийских игр, в которых приняли участие больше двухсот спортсменов из 17 стран.

Это были первые зимние Игры, которые проводились в Северной Америке. До этого Белые Олимпиады принимали европейские страны. Соревнования проходили 12 дней, где разыгрывалось 14 комплектов наград в семи видах спорта: бобслее, лыжном двоеборье, конькобежном спорте, лыжных гонках, прыжках с трамплина, фигурном катании и хоккее с шайбой.

Также напомним, что церемония вручения медалей на Зимних Олимпийских играх в командном зачете по фигурному катанию была отменена из-за того, что российская фигуристка дала положительный результат на допинг. Международный олимпийский комитет упразднил церемонию, ссылаясь на юридические препятствия, которые пришлось решать с Международным союзом конькобежцев. Это было связано с якобы положительным результатом допинга среди российских фигуристов, выигравших золото.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!