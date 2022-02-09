Олимпиада в Пекине: сборная Дании по хоккею минимально обыграла Чехов

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Мирослав Гладков
На Зимних
Олимпийских играх в Пекине состоялся второй матч мужского хоккейного турнира.
Об этом сообщает пресс-служба Олимпийских игр.
Сборная Чехии и Дании, Фото: из открытых источников
Сборная
Чехии, которая считается одной из "темных лошадок" турнира, уступила команде
Дании со счетом 1:2. Для датских хоккеистов это был дебютный матч на Олимпиаде.
Олимпиада.
Хоккей, групповой этап
Чехия —
Дания 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
Шайбы: 11:21
Лауридсен — 0:1, 17:23 Нильсен — 0:2, 23:45 Червенка (Коварж) — 1:2.
Группа B
1. Дания — 3
2. ОКР — 3
3. Чехия — 0
4. Швейцария
– 0
Также ранее
в этом же квартете команда ОКР обыграла сборную Швейцарии.
Ранее портал
"Комментарии" писал, что ровно
90 лет тому назад в американском Лейк-Плэсиде (США, штат Нью-Йорк) состоялась торжественная церемония открытия третьих зимних Олимпийских игр, в которых
приняли участие больше двухсот спортсменов из 17 стран.
Это были
первые зимние Игры, которые проводились в Северной Америке. До этого Белые
Олимпиады принимали европейские страны. Соревнования проходили 12 дней, где
разыгрывалось 14 комплектов наград в семи видах спорта: бобслее, лыжном
двоеборье, конькобежном спорте, лыжных гонках, прыжках с трамплина, фигурном
катании и хоккее с шайбой.
Также
напомним, что церемония вручения медалей на Зимних Олимпийских играх в
командном зачете по фигурному катанию была отменена из-за того, что российская
фигуристка дала положительный результат на допинг. Международный олимпийский
комитет упразднил церемонию, ссылаясь на юридические препятствия, которые
пришлось решать с Международным союзом конькобежцев. Это было связано с якобы
положительным результатом допинга среди российских фигуристов, выигравших
золото.
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