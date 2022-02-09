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Мы все чистые: олимпийские соревнования по фигурному катанию отменили из-за "проделки" российских спортсменов

Церемония награждения медалей по фигурному катанию отменена из-за положительного результата допинга

сегодня, 16:40
Автор:

Карина Ожерельева
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Церемония вручения медалей на Зимних Олимпийских играх в командном зачете по фигурному катанию была отменена из-за того, что российская фигуристка дала положительный результат на допинг, сообщили Guardian несколько источников.

Мы все чистые: олимпийские соревнования по фигурному катанию отменили из-за "проделки" российских спортсменов

Сборная России по фигурному катанию - The Guardian

В среду Международный олимпийский комитет упразднил церемонию, ссылаясь на юридические препятствия, которые пришлось решать с Международным союзом конькобежцев.

Тогда сайт Inside the Games предположил, что это было связано с якобы положительным результатом допинга среди российских фигуристов, выигравших золото, что подтвердило издание Guardian, а также дополнительную информацию о том, что вещество не является препаратом, улучшающим производительность. Растет также предположение, что продолжаются юридические споры по поводу того, было ли вещество взято на конкурсе или вне его.

Четверо российских фигуристов не посетили запланированную на среду тренировку. Почему они не тренировались, неясно.

Впервые эта история была опубликована на пресс-конференции МОК в среду.

Спикер МОК Марк Адамс пояснил: "Ситуация возникла в короткие сроки, что требует юридической консультации", не предоставив никаких подробностей о продолжающемся характере консультаций. Он продолжил: "Мы делаем все, чтобы эту ситуацию можно было разрешить как можно скорее. Я не могу предоставить больше деталей, но мы сделаем все возможное". По его словам, церемония состоится как можно скорее.

Между тем, российский тренер Татьяна Тарасова возразила, что кто-то из фигуристов Олимпийского комитета России употреблял допинг.

"Это не может быть правдой. На нас могут указывать пальцем, но мы все чистые", – сказала Тарасова, отвечая на вопросы по допингу.

Международный союз конькобежцев не ответил на запрос о комментарии по этому поводу. От Олимпийского комитета России не было немедленного комментария.

Независимое агентство тестирования, проводящее тесты на Играх, обнародовало заявление.

"ITA знает о различных сообщениях, которые распространяются на перенесенную церемонию награждения командного мероприятия по фигурному катанию на Зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года. Любое объявление, связанное с этими событиями, всегда публикуется на сайте ITA и не комментируется иначе. Такое объявление на сегодняшний день не было опубликовано", – говорится в сообщении.

Как сообщали ранее "Комментарии", россияне будут соревноваться без своего флага и гимна на Олимпийских играх в Пекине.


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Источник: https://www.theguardian.com/sport/2022/feb/09/legal-issue-delays-beijing-medal-ceremony-for-russian-figure-skating-winter-olympics
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