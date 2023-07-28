Ольгу Харлан допустили на Олимпиаду-2024: подробности

Решением Международного олимпийского комитета Ольга Харлан квалифицирована для участия в Олимпиаде-2024. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта, который публикует письмо МОК украинской фехтовальщице.

Письмо МОК Ольге Харлан

"Несмотря на весь хейт, который я лично и моя команда пережили за эти 24 часа, упорно работая ради украинских атлетов и не реагируя на него, уже есть первый результат, — написал Вадим Гутцайт. — Продолжается работа по снятию "черной карты" для дальнейших соревнований Ольги и недопущению аналогичных ситуаций в других видах спорта".

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Напомним, что украинская саблистка Ольга Харлан была вчера дисквалифицирована на срок до двух месяцев за отказ пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой на проходящем в Милане чемпионате мира по фехтованию. Тогда Ольга Харлан выиграла поединок со счетом 15:7, после чего в ответ на протянутую россиянкой руку выставила вперед шпагу.

Впоследствии, Ольга Харлан записала видеообращение, в котором поблагодарила бойцов ВСУ и всех украинцев за поддержку.

"Когда я услышала, что меня хотят снять с соревнований, дисквалифицировать и дать мне "черную карточку", конечно, это меня убило, — отмечает Ольга Харлан. — Убило настолько, что я кричала от боли. Но потом я начала оживать, потому что ваши месседжи, ваши сториз, ваша поддержка, поддержка каждого, личная поддержка от бойцов, которые нас защищают... Когда я слышу, что этот поступок мотивировал их, это невозможно передать... Я благодарю каждого из вас... Я благодарю каждого бойца, что нас защищает".

– Мы поняли, что та страна, которая терроризирует наше государство, наших людей, наши семьи, также терроризирует и спорт, – также отметила Ольга Харлан.



Она отметила необходимость изменений правил проведения соревнований.

"В адекватном мире понимают, что правила должны измениться, потому что меняется мир", — заявила спортсменка, подчеркнув еще раз свою позицию — "никаких рукопожатий".

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