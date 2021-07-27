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Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования "Очень трудно": Дарья Белодед рассказала шокирующие подробности подготовки к Олимпиаде
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"Очень трудно": Дарья Белодед рассказала шокирующие подробности подготовки к Олимпиаде

Иногда спортсменке приходилось отказываться от еды

сегодня, 22:40
Автор:

Алла Малиновская

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед рассказала, как проходила ее подготовка в Олимпийским играм в Токио. Девушке пришлось пройти непростой путь. 

"Очень трудно": Дарья Белодед рассказала шокирующие подробности подготовки к Олимпиаде

Дарья Белодед - фото: из открытых источников

По словам Дарьи, последние три года стали очень трудными для нее. Она отметила, что особенно тяжелым стал последний год. Из-за переноса Олимпийских игр, ей пришлось продолжать готовиться и удерживать вес.

Признание Белодед о том, как ей приходилось питаться, стало шокирующим, ведь девушка ограничивала себя не только в еде, а еще и в воде. Дзюдоистка рассказала, что на протяжении всего времени питалась очень маленькими порциями. Это же касалось и воды. Иногда Белодед и вовсе приходилось отказывать себе в еде. Это связано с тем, что Дарья высокая и худая. Для того чтобы удерживать свой вес, ей приходилось постоянно есть и пить только маленькими порциями. 

Бабушка спортсменки рассказала, что ее внучка действительно очень следила за питанием и не позволяла себе лишнего. Иногда она просила Дарью выпить хотя бы стакан воды, но в ответ лишь отвечала, что целый стакан нельзя, можно выпить только глоток. 

После возвращения из Токио Дарья Белодед заявила, что больше не будет отказываться от еды. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что Дарья Белодед первой принесла нашей команде бронзовую медаль. После турнира девушка расплакалась. Позже она объяснила журналистам свою реакцию. Подробнее читайте в нашем материале

Также после того, как Белодед завоевала бронзовую медаль, ее отец заявил, что Дарья решила взять паузу в спортивной карьере. Геннадий Белодед также рассказал, когда девушка вернутся в спорт. 



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Источник: https://tsn.ua/ru/prosport/voobsche-otkazyvalas-ot-edy-prizerka-tokio-2020-bilodid-sdelala-neozhidannoe-priznanie-1833859.html
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