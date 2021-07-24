Почему заплакала Олимпийская призерка Дарья Билодед

Украинская спортсменка Дарья Билодед, которая первой принесла нашей команде бронзовую награду, расплакалась после своего турнира, где она победила соперницу. Затем дзюдоистка рассказала, почему она так отреагировала. Об этом сообщает "Общественное".

Дарья Билодед (фото из открытых источников)

Дарья, общаясь с журналистами, заявила, что с детства мечтала на Олимпиаде получить золотую медаль. По ее мнению, бронзовая награда никогда не заменит золотую награду. Следовательно, она заплакала из-за того, что не осуществилась ее мечта, но, по ее словам, лучше иметь бронзу, чем остаться без награды вообще.

Также спортсменка прокомментировала свой проигрыш дзюдоистке из Японии. По ее словам, она еще не пересматривала и не анализировала поединок. Но отметила, что морально и физически была готова к победе. Следовательно, она не знает, почему так произошло.

Олимпийская чемпионка заявила, что не остановится на достигнутом. Отдохнет немного и начнет снова тренироваться и готовиться к олимпиаде в Париже, чтобы снова вернуться и выиграть заветную золотую награду. Ведь это — ее детская мечта, которую она хочет реализовать.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что первая медаль Украины на Олимпиаде в Токио : как прошла церемония награждения. Сегодня тысячи украинцев болели за нашу дзюдоистку Дарью Билодед, которая в упорной борьбе смогла отвоевать для украинской команды такую желанную, первую бронзовую награду.

Известно, что бронзовую награду украинка получила в весовой категории до 48 кг. Еще одну бронзовую медаль на соревнованиях получила спортсменка из Монголии Уранцецег Мунктбат. Вторую почетную строчку заняла дзюдоистка Фуна Тонако из Японии. А вот золото завоевала для Косово Дистрия Красники.



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