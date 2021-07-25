Дзюдоистка Белодед решила взять паузу в спортивной карьере

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед решила взять паузу в спортивной карьере. К слову, она принесла Украине первую бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщил отец спортсменки Геннадий Белодед в интервью телеканалу "UA: Первый".

Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

По его словам, Дарья хочет отдохнуть. Когда вернется в спорт, пока неизвестно.

"Два, три, четыре месяца, полгода, не знаю. Будет видно из ее состояния. Когда отдохнет, когда будет готова продолжить работать, когда снова появится желание, тогда можно будет продолжить", - сказал Геннадий Белодед.

Ранее "Комментарии" писали, что украинская спортсменка Дарья Белодед, которая первой принесла нашей команде бронзовую награду, расплакалась после своего турнира, где она победила соперницу. Затем дзюдоистка рассказала, почему она так отреагировала.

Дарья, общаясь с журналистами, заявила, что с детства мечтала на Олимпиаде получить золотую медаль. По ее мнению, бронзовая награда никогда не заменит золотую. Поэтому она заплакала из-за того, что не осуществилась ее мечта, но, по ее словам, лучше иметь "бронзу", чем остаться без награды вообще.

Также спортсменка прокомментировала свой проигрыш дзюдоистке из Японии. По ее словам, она еще не пересматривала, не анализировала поединок. Но отметила, что морально и физически была готова к победе. Пока она не знает, почему так произошло.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, кто принес первую медаль Украины на Олимпиаде в Токио. Тысячи украинцев болели за нашу дзюдоистку Дарью Белодед, которая в упорной борьбе смогла завоевать для украинской команды столь желанную первую бронзовую награду.

Известно, что бронзовую награду украинка получила в весовой категории до 48 кг. Еще одну "бронзу" на соревнованиях получила спортсменка из Монголии Уранцецег Мунктбат. Вторую почетную строчку заняла дзюдоистка Фуна Тонако из Японии. А вот "золото" завоевала для Косово Дистрия Красники.





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