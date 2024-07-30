Обняла россиянку на Олимпиаде-2024: Харлан объяснила свое решение

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан в 1/8 финала встретилась с представительницей Азербайджана Анной Баштой, которую после победы обняла. Несмотря на то, что Башта выступает за Азербайджан — она россиянка, сменившая свое гражданство в 2019 году.



Харлан обняла россиянку на Олимпийских играх. Фото из открытых источников

Ольга Шарлан оказалась значительно лучше своей соперницы Анны Башты в поединке 1/8 финала турнира по фехтованию на сабле на Олимпийских играх в Париже, где одолела представительницу Азербайджана со счетом 15:6. После боя Харлан удивила зрителей, когда фехтовальщицы обнялись и покинули спортивную площадку.

Первой на неожиданный случай на Олимпиаде отреагировала Анна Башта, давшая интервью азербайджанскому изданию Idman. По ее словам, она поддерживает украинку на соревнованиях.

"Не могу сказать, что мы лучшие друзья, но мы знаем друг друга с самого начала. У нас хорошие отношения. Мы даже обнялись. Мы всегда поддерживали друг друга, желаю ей золотой медали на Олимпийских играх. Она действительно одна из лучших спортсменок" , — сказала Башта.

В комментарии для "Суспільне Спорт" Харлан объяснила свое решение. По словам саблистки, Башта уже более 5 лет представляет другую страну.

"Она с 2019 года представляет Азербайджан, и поверьте: я знаю, кому не надо пожимать руку. Она мне вчера пожелала "золото", и это очень приятно", — сказала Харлан.

Информация об объятиях украинской фехтовальщицы и бывшей российской спортсменки также прокомментировали чиновники в РФ. Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов подверг критике Харлан назвав ситуацию "цирком". По его словам, что у Харлана "тараканы в голове", а украинские спортсменки "сами не знают, чего хотят, потому что мнение у них меняется каждый день".

Ольга Харлан после победы над Анной Баштой дошла до полуфинала, где проиграла французской спортсменке Сари Бальцер. Украинка приняла участие в матче за третье место, где победила южнокорейскую фехтовальщицу Чои Сибин и завоевала бронзовую награду – первую медаль для Украины на Олимпийских играх в Париже.

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