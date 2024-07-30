Обняла россиянку на Олимпиаде-2024: Харлан объяснила свое решение

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Slava Kot
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан в 1/8 финала встретилась с представительницей Азербайджана Анной Баштой, которую после победы обняла. Несмотря на то, что Башта выступает за Азербайджан — она россиянка, сменившая свое гражданство в 2019 году.
Харлан обняла россиянку на Олимпийских играх. Фото из открытых источников
Ольга Шарлан оказалась значительно лучше своей соперницы Анны Башты в поединке 1/8 финала турнира по фехтованию на сабле на Олимпийских играх в Париже, где одолела представительницу Азербайджана со счетом 15:6. После боя Харлан удивила зрителей, когда фехтовальщицы обнялись и покинули спортивную площадку.
Первой на неожиданный случай на Олимпиаде отреагировала Анна Башта, давшая интервью азербайджанскому изданию Idman. По ее словам, она поддерживает украинку на соревнованиях.
В комментарии для "Суспільне Спорт" Харлан объяснила свое решение. По словам саблистки, Башта уже более 5 лет представляет другую страну.
Информация об объятиях украинской фехтовальщицы и бывшей российской спортсменки также прокомментировали чиновники в РФ. Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов подверг критике Харлан назвав ситуацию "цирком". По его словам, что у Харлана "тараканы в голове", а украинские спортсменки "сами не знают, чего хотят, потому что мнение у них меняется каждый день".
Ольга Харлан после победы над Анной Баштой дошла до полуфинала, где проиграла французской спортсменке Сари Бальцер. Украинка приняла участие в матче за третье место, где победила южнокорейскую фехтовальщицу Чои Сибин и завоевала бронзовую награду – первую медаль для Украины на Олимпийских играх в Париже.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о призовых для украинских спортсменов на Олимпиаде 2024 года.
Также "Комментарии" писали о 13 странах, которым запрещали выступление на Олимпийских играх за последние 100 лет.
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