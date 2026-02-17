10 странных олимпийских видов спорта, которых больше не существует: от лыжного балета до стрельбы по голубям

Современные Олимпийские игры ассоциируются с четкими правилами, глобальной конкуренцией и миллиардной аудиторией. Однако на заре возрождения Игр под эгидой Международного олимпийского комитета программа выглядела значительно более эксцентрично. Собрали 10 странных олимпийских видов спорта, которые навсегда исчезли, но оставили архивные фото.

Лыжный балет на Олимпиаде. Фото из открытых источников

Полет на воздушном шаре (1900)

На Олимпийских играх 1900 года, проходивших параллельно со Всемирной выставкой в Париже, аэронавтика стала частью олимпийской программы. Пилоты соперничали в высоте полета, продолжительности пребывания в небе и точности приземления. Отдельно оценивали даже качество аэрофотосъемок. Событие символизировало веру человечества в покорение неба. Однако стандартизировать правила оказалось сложно, а зависимость от погоды делала результаты непредсказуемыми. Впоследствии дисциплину признали скорее демонстрационной, чем спортивной.

Плавание с препятствиями (1900)

Эти соревнования проходили на той же Олимпиаде в Париже и проходили прямо в реке Сена. Спортсмены преодолевали 200 метров, перелезая через лодки, ныряя под барьеры и обходя искусственные препятствия. Вода была холодной и мутной. Кроме того, течение создавало дополнительную сложность. Формат сочетал выносливость, ловкость и смелость. Однако отсутствие безопасных условий и сложность организации сделали дисциплину одноразовым экспериментом. Сегодня он больше напоминает телевизионные шоу на выносливость, чем классический олимпийский спорт.

Дуэль на пистолетах (1908)

На Олимпийских играх в Лондоне 1908 участники стреляли друг в друга восковыми пулями с расстояния около 25 метров. Они были одеты в защитные маски и толстые костюмы, закрывавшие тело. Хотя пули не были смертельными, риск травм оставался. Судьи оценивали точность выстрелов и быстроту реакции. Событие вызвало неоднозначную реакцию общества, ведь ассоциировалось с традицией дуэлей чести. В конце концов, формат признали слишком опасным и несовместимым с духом мирного спортивного соперничества.

Прыжок в воду на расстояние (1904)

Эта дисциплина выглядела довольно просто – спортсмен прыгал в воду и пытался скользнуть под поверхностью как можно дальше без движений руками или ногами. Результат измеряли через 60 секунд или в момент выныривания. Зрелище было не очень интересным, ведь зрители наблюдали всплеск от воды, когда спортсмен погружался и ждали, где появится участник. Несмотря на интересную идею контроля тела и дыхания, событие не прижилось из-за низкой динамики и сложности наблюдения за процессом.

Художественные конкурсы (1912–1948)

Идея основателя современных Игр Пьера де Кубертена заключалась в гармонии спорта и искусства. Медали вручали за архитектурные проекты стадионов, скульптуры атлетов, картины и поэзию о спорте. Участники должны были прославлять физическую культуру. Однако большинство художников были профессионалами, что противоречило тогдашней олимпийской идее аматорства. В 1948 году это "пятиборье муз" отменили, заменив его культурной программой без медалей.

Лыжный балет (1988–1992)

В балете на лыжах спортсмены исполняли танцевальные и акробатические элементы на пологом склоне под музыку. Судьи оценивали технику, артистизм и сложность движений, от пируэтов до прыжков. Дисциплина являлась частью фристайла и выглядела эффектно на телевидении. Однако рост популярности сноубординга и более экстремальных форматов вытеснил лыжный балет из программы.

Метания камня (1906)

На Олимпиаде 1906 года спортсмены бросали 6-килограммовый камень произвольным способом, в частности через плечо или с вращением. Дисциплина напоминала древнегреческие традиции силы, но постепенно ее заменили стандартизированные виды легкой атлетики, в частности толкание ядра, позволявшие более точно сравнивать результаты.

Синхронное плавание соло

Несмотря на название, синхронность касалась музыкального сопровождения, а не партнера. В синхронном плавании соло спортсменка выполняла сложные фигуры, задерживая дыхание и демонстрируя контроль над телом. Судьи оценивали технику, артистизм и сложность композиции. Хотя выступления были зрелищными, формат уступил место дуэтам и командам, где синхронность между несколькими участниками выглядела более эффектно и соответствовала названию дисциплины.

Стрельба по голубям (1900)

Наверное, это один из самых противоречивых эпизодов в истории Олимпиад, когда состоялось соревнование по стрельбе по голубям. Участники стреляли по живым голубям, выпускавшимся перед стрелковой линией. Побеждал тот, кто убьет больше птиц. За день погибли почти 300 голубей. Событие вызвало общественное возмущение, и впоследствии его заменили стрельбой по глиняным тарелкам, что стало более гуманным и спортивным вариантом дисциплины.

Перетягивание каната (1900–1920)

Команды из восьми атлетов соревновались в силе и слаженности, пытаясь перетащить соперника через линию. Некоторые сборные представляли клубы или полицейские подразделения. Вид спорта был популярен среди зрителей и входил в программу пяти Олимпиад. Однако из-за сокращения количества дисциплин и стремления к более индивидуализируемым форматам его исключили.

