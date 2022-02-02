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Как выступит Украина на Олимпиаде в Пекине: прогноз экспертов

Эксперты Gracenote не прогнозируют наград украинской команде

сегодня, 14:35
Автор:

Денис Подставной
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Специалисты американской аналитической компании Gracenote представили окончательный прогноз на распределение медалей зимней Олимпиады в Пекине 2022. Об этом пишет издание "Сегодня". 

Как выступит Украина на Олимпиаде в Пекине: прогноз экспертов

Олимпиада в Пекине - фото с открытых источников

По мнению экспертов наших спортсменов может ожидать неудача на Олимпиаде. Аналитики уверены, что Украины завершит свое выступление на Олимпиаде в Пекине без единой медали. 

В Gracenote прогнозируют, что  победителем общего медального зачета станет сборная Норвегии с результатом 44 медали (21 — золото, 13 — серебро и 10 — бронза). На втором месте расположиться Германия — 30 медалей (11-11-8), третье место — ОКР (10-12-8)

Отметим, что в свою очередь Министр молодежи и спорта считает, что украинские биатлонисты могут показать удачное выступление на Олимпиаде.

Однако, сегодня 2 февраля, стало известно о том, что капитан женской сборной Украины по биатлону заболела коронавирусом

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Минздраве сделали заявление о заработной плате медиков и подтвердили её повышение. Сколько теперь зарабатывают медработники в Украине. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что Министр Гутцайт рассказал, какой результат украинской сборной на Олимпиаде в Пекине будет считаться провалом. Также он ответил на вопрос почему у него заниженные ожидания, по поводу результатов выступления наших спортсменов. 

Читайте также о скандальном ДТП со "слугой народа" Трухиным. В партии "Слуга народа" заявили, что им стыдно за поведение своего коллеги Александра Трухина. Стоит ли ждать справедливого расследования дела. 


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Источник: https://sport.segodnya.ua/sport/olympics/2022-beijing/budet-nol-eksperty-sprognozirovali-vystuplenie-ukrainy-na-olimpiade-1600026.html
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