Как выступит Украина на Олимпиаде в Пекине: прогноз экспертов

Специалисты американской аналитической компании Gracenote представили окончательный прогноз на распределение медалей зимней Олимпиады в Пекине 2022. Об этом пишет издание "Сегодня".

Олимпиада в Пекине - фото с открытых источников

По мнению экспертов наших спортсменов может ожидать неудача на Олимпиаде. Аналитики уверены, что Украины завершит свое выступление на Олимпиаде в Пекине без единой медали.

В Gracenote прогнозируют, что победителем общего медального зачета станет сборная Норвегии с результатом 44 медали (21 — золото, 13 — серебро и 10 — бронза). На втором месте расположиться Германия — 30 медалей (11-11-8), третье место — ОКР (10-12-8).

Отметим, что в свою очередь Министр молодежи и спорта считает, что украинские биатлонисты могут показать удачное выступление на Олимпиаде.

Однако, сегодня 2 февраля, стало известно о том, что капитан женской сборной Украины по биатлону заболела коронавирусом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Минздраве сделали заявление о заработной плате медиков и подтвердили её повышение. Сколько теперь зарабатывают медработники в Украине.

Сайт "Комментарии" писал о том, что Министр Гутцайт рассказал, какой результат украинской сборной на Олимпиаде в Пекине будет считаться провалом. Также он ответил на вопрос почему у него заниженные ожидания, по поводу результатов выступления наших спортсменов.

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