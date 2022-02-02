"Боялись этого с первого дня": на Олимпиаде в Пекине украинская спортсменка заразилась коронавирусом

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Билосюк заболела ковидом Об этом пишет издание Обозреватель.

Олимпиада в Пекине - фото с открытых источников

Как стало известно, на Олимпийских играх в Пекине заразилась коронавирусом олимпийская чемпионка Сочи-2014. Положительный тест спортсменка получила сегодня утром, 2 февраля.

"Боялись этого с первого дня. Пошел "эффект домино", хотя надеялись, что проскочим и далее будем спокойны", — рассказал Главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец.

Данный случай инфицирования является первым среди атлетов в украинской команде.



В материале отмечается, что пока неясно, останется ли Билосюк в составе команды. Если спортсменка успеет выздоровить и получить негативные тесты, то она сможет выступить в последних гонках. Однако, если этого не случится, то ее может заменить запасная – Анастасия Меркушина.

Для справки: первая биатлонная гонка на Олимпиаде состоится 5 февраля.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Украине создают Государственное бюро военной юстиции и военную полицию. Чем будут заниматься новые правоохранительные органы.

Сайт "Комментарии" информировал о том, что Путин обвинил США в попытке затянуть Россию в войну. Глава Российской Федерации заявил, что США беспокоятся о сдерживании России, а не о безопасности Украины.

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