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"Боялись этого с первого дня": на Олимпиаде в Пекине украинская спортсменка заразилась коронавирусом

Елена Билосюк является капитаном женской сборной Украины по биатлону

сегодня, 11:28
Автор:

Денис Подставной
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Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Билосюк заболела ковидом Об этом пишет издание Обозреватель. 

"Боялись этого с первого дня": на Олимпиаде в Пекине украинская спортсменка заразилась коронавирусом

Олимпиада в Пекине - фото с открытых источников

Как стало известно, на Олимпийских играх в Пекине заразилась коронавирусом олимпийская чемпионка Сочи-2014. Положительный тест спортсменка получила сегодня утром, 2 февраля. 

"Боялись этого с первого дня. Пошел "эффект домино", хотя надеялись, что проскочим и далее будем спокойны", — рассказал Главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец.

Данный случай инфицирования является первым среди атлетов в украинской команде. 

В материале отмечается, что пока неясно, останется ли Билосюк в составе команды. Если спортсменка успеет выздоровить и получить негативные тесты, то она сможет выступить в последних гонках. Однако, если этого не случится, то ее может заменить запасная – Анастасия Меркушина. 

Для справки: первая биатлонная гонка на Олимпиаде состоится 5 февраля.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Украине создают Государственное бюро военной юстиции и военную полицию. Чем будут заниматься новые правоохранительные органы. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что Путин обвинил США в попытке затянуть Россию в войну. Глава Российской Федерации заявил, что США беспокоятся о сдерживании России, а не о безопасности Украины. 

Читайте также о том, что юные украинцы победили на международном конкурсе World Children's Picture Contest. Украинские школьники получили награды Всемирного конкурса детского рисунка. Конкурс проводят ежегодно начиная с 1993 года. 


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Источник: https://news.obozrevatel.com/sport/biathlon/eto-katastrofa-lider-sbornoj-ukrainyi-po-biatlonu-zabolela-koronavirusom-na-olimpiade.htm
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