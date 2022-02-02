Министр Гутцайт поделился своими ожиданиями от Олимпиады в Пекине

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт поделился ожиданиями от зимней Олимпиады-2022 в Пекине.

Вадим Гутцайт. Фото: comments.ua

Министр высказал свое мнение о том, в каких видах спорта украинцы могут показать хорошие результаты.

"Да, видим, что наши результаты сегодня не очень удовлетворяют. Но у фристайла есть шансы, да и у биатлона как всегда – есть моменты, где мы можем рассчитывать на удачное выступление. А может, где-то еще какие-то спортсмены прорвутся – например, Гераскевич в скелетоне", — передает издание слова Вадима Гутцайта.

На вопрос журналистов о том, почему у него заниженные ожидания от выступлений сборной Украины Гутцайт ответил следующим образом: "я же адекватный человек, здраво оцениваю шансы. Из чего состоят наши прогнозы? С выступлений на чемпионатах Европы и мира. К примеру, по летним видам на этих чемпионатах было много медалей. Поэтому был и прогноз медалей в Токио".

Также Гутцайт заявил, что если не будет никакой медали, то это можно считать провалом.

Для справки: Олимпиада в Пекине будет проходить с 4 по 20 февраля.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что рекордно длинная молния вызвала беспокойство экспертов. Отмечается, что данная молния прошла более 750 километров.

Сайт "Комментарии" писал о том, что на Олимпиаде в Пекине украинская спортсменка заразилась коронавирусом. Елена Билосюк является капитаном женской сборной Украины по биатлону.

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