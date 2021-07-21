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Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Стало известно, в каком городе проведут Олимпийские игры-2032
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Стало известно, в каком городе проведут Олимпийские игры-2032

Город был единственным из кандидатов на проведение Олимпийских игр

сегодня, 13:23
Автор:

Елизавета Черных

Во время 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио была названа страна и город, который примет Олимпиаду в 2032 году. Им стал австралийский Брисбен, пишет УНН. 

Стало известно, в каком городе проведут Олимпийские игры-2032

Олимпийские игры - фото из открытых источников

Отмечается, что город был единственным из кандидатов на проведение Олимпийских игр. Из 80 голосовавших выбор поддержали 72 человека, пятеро выступили против. 

Стало известно, в каком городе проведут Олимпийские игры-2032 - фото 2

Известно, что столицу Олимпиады впервые избрали по новой процедуре, которая не предусматривала заявочную кампанию кандидатов. Еще в июне 2019 года Комитет принял решение серьезно изменить правила проведения Игр: были созданы комиссии по зимним и летним Олимпиадам, которые обсуждают возможность проведения Игр с национальными олимпийскими комитетами и правительствами стран, которые изъявили желание принять соревнования. После этого отбираются самые подходящие кандидаты и выносятся для утверждения МОК. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что Генеральный секретарь оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто рассказал о расходах Японии на проведение Олимпийских игр. Также Муто отметил, что бюджет Игр после переноса на год был пересмотрен. На создание безопасной среды для проведения турнира дополнительно потратили 900 миллионов долларов.

Олимпиада в Токио состоится с 23 июля по 8 августа. Турнир перенесли с 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что российская женская сборная по регби изолируется на два дня в Японии после того, как у массажиста команды  результат теста на COVID-19 оказался положительным.  Кроме того, 13 июля в Токио было зарегистрировано 1149 случаев заражения COVID-19. Это самый высокий показатель с тех пор, как 22 января было зарегистрировано 1184 случая, и 25-й день подряд, когда число случаев заболевания было выше, чем в тот же день неделей ранее. Также в городе растет число инфекций, вызванных "Дельта"-штаммом коронавируса.




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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1937238-nazvano-misto-gospodar-olimpiyskikh-igor-2032-roku
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