Украина хочет принять Олимпийские игры

Украина готовится к участию в конкурсе на право проведения Олимпийских игр. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает пресс-служба ОП.

Чиновник отметил, что, по поручению президента Владимира Зеленского, ОП и Национальный олимпийский комитет работают над приездом в Украину главы Международного олимпийского комитета.

Это было бы хорошей возможностью показать, как Украина готовится к тому, чтобы стать одним из участников конкурса на проведение Олимпийских игр, отметил он.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт отметил, что глава НОК Сергей Бубка работает над участием в конкурсе на проведение летней Олимпиады 2028 года, или же зимней 2030-го.

Ранее "Комментарии" сообщали, что на Олимпиаде в Париже может появиться новая дисциплина. В этой дисциплине команды состоят из четырех бегунов - двух мужчин и двух женщин, каждый из которых должен будет преодолеть дистанцию ​​в 2,5 километра. Если предложение Всемирной федерации легкой атлетики будет принято, это будет возвращение кросса в олимпийскую семью после 100-летнего отсутствия.





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