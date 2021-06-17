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Евро-2020: после матча с Македонией Андрей Шевченко обратился к жене и детям

Украина впервые выиграла на Евро-2020 – 2:1 с македонцами

сегодня, 22:17
Автор:

Ольга Чародий

Сборная Украины во втором туре группового этапа Евро-2020 сыграла в Бухаресте с Северной Македонией (2:1). В первом тайме сборная из Причерноморья повела благодаря голам полузащитника Ярмоленко и нападающего Яремчука.

Евро-2020: после матча с Македонией Андрей Шевченко обратился к жене и детям

Андрей Шевченко (фото из открытых источников)

После перерыва защитник балканцев Алиоски не реализовал пенальти, но эффективно сыграл на добивании. Затем вратарь сборной Северной Македонии Димитриевски парировал удар хавбека Малиновского с одиннадцатиметровой отметки. После победы в матче Евро-2020 с Северной Македонией главный тренер нашей сборной Андрей Шевченко сделал трогательный пост благодарности.

"Молодцы, ребята, первая победа! Спасибо всем нашим фанатам за отличную поддержку! Будем стремиться идти дальше... все вместе", – написал Шевченко в своем Инстаграм.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Аргентины во главе с Фернандо Рапальини. Помогают ему ассистенты Хуан Пабло Белатти и Диего Бонфа. Резервный рефери — словенец Славко Винчич. Отметим, в группе C, помимо украинцев и македонцев, выступают национальные команды Нидерландов и Австрии.

Напомним, игроки сборной Украины после поражения от Нидерландов на Евро-2020 заявили, что матч был интересным и быстрым. Также они отметили главные ошибки команды в поединке. По мнению футболистов, было очень много моментов в первом тайме и с одной, и с другой стороны. Игроков цитирует официальный сайт УАФ. В свою очередь главный тренер сборной Андрей Шевченко считает, что его подопечные пропустили совсем необязательный гол. Шевченко прокомментировал использования схемы в три центральных защитника, как в марте против Франции.

Как сообщали ранее в седьмой день чемпионата Европы 2020 было три матча — победителями из них вышли Италия, Уэльс и Россия.


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