Евро-2020: после матча с Македонией Андрей Шевченко обратился к жене и детям

Сборная Украины во втором туре группового этапа Евро-2020 сыграла в Бухаресте с Северной Македонией (2:1). В первом тайме сборная из Причерноморья повела благодаря голам полузащитника Ярмоленко и нападающего Яремчука.

Андрей Шевченко (фото из открытых источников)

После перерыва защитник балканцев Алиоски не реализовал пенальти, но эффективно сыграл на добивании. Затем вратарь сборной Северной Македонии Димитриевски парировал удар хавбека Малиновского с одиннадцатиметровой отметки. После победы в матче Евро-2020 с Северной Македонией главный тренер нашей сборной Андрей Шевченко сделал трогательный пост благодарности.

"Молодцы, ребята, первая победа! Спасибо всем нашим фанатам за отличную поддержку! Будем стремиться идти дальше... все вместе", – написал Шевченко в своем Инстаграм.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Аргентины во главе с Фернандо Рапальини. Помогают ему ассистенты Хуан Пабло Белатти и Диего Бонфа. Резервный рефери — словенец Славко Винчич. Отметим, в группе C, помимо украинцев и македонцев, выступают национальные команды Нидерландов и Австрии.

Напомним, игроки сборной Украины после поражения от Нидерландов на Евро-2020 заявили, что матч был интересным и быстрым. Также они отметили главные ошибки команды в поединке. По мнению футболистов, было очень много моментов в первом тайме и с одной, и с другой стороны. Игроков цитирует официальный сайт УАФ. В свою очередь главный тренер сборной Андрей Шевченко считает, что его подопечные пропустили совсем необязательный гол. Шевченко прокомментировал использования схемы в три центральных защитника, как в марте против Франции.

Как сообщали ранее в седьмой день чемпионата Европы 2020 было три матча — победителями из них вышли Италия, Уэльс и Россия.

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