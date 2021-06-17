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Главная Новости Спорт футбол День Евро-2020 Италия, Уэльс и Россия вышли победителями в своих матчах
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День Евро-2020 Италия, Уэльс и Россия вышли победителями в своих матчах

Первыми играли Финляндия с Россией

сегодня, 02:21
Автор:

Ольга Чародий

В седьмой день Чемпионата Европы 2020 было три матча — победителями из них вышли Италия, Уэльс и Россия. Об этом  говорится в трансляции матчей.

День Евро-2020 Италия, Уэльс и Россия вышли победителями в своих матчах

Евро-2020 (фото из открытых источников)

Первыми играли Финляндия с Россией.

Россияне пропустили уже на третьей минуте, однако, после просмотра повтора, гол отменили из-за офсайда. За несколько минут травму получил защитник РФ Марио Фернандес. Россияне забили гол в дополнительное время первого тайма — Алексей Миранчук попал в дальнюю девятку — 0:1. Во втором тайме Финляндия не смогла отыграться.

В следующем матче Уэльс победил Турцию со счетом 2:0.

На 42 минуте Гарет Бэйл навесом в штрафную вывел Аарона Рэмзи на свидание с вратарем — 1:0.

На пятой компенсированной минуте забил Коннор Робертс – и снова благодаря ассисту Гарета Бэйла.

Как сообщали ранее в ожидании одного из крупнейших футбольных праздников в Укрпочте презентовали новую почтовую марку, которую выпустили специально к Чемпионату Европы по футболуСтало известно, что тираж марки — 140 000 экземпляров и номиналом F (эквивалент семнадцати гривен). В ведомстве также рассказали о дизайне изображения. Поэтому, главные элементы, изображенные на марке — это частицы концепции визуального дизайна UEFA EURO 2020 TM. Мост,  который изображен — это символ связи, болельщиков и официальный Кубок Анри Делоне. Почтовую марку можно приобрести онлайн и в каждом отделении Укрпочты.

Напомним, что сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что в UEFA приняли окончательное решение о том, какой будет форма сборной Украины по футболу. Лозунг "Героям Слава" останется, но с некоторыми дизайнерскими изменениями. Такое решение было принято во время переговоров. Украинские футболисты будут иметь такой дизайн только на Евро-2020.


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