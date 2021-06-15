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Главная Новости Спорт футбол Футболисты сборной Украины назвали главную причину поражения от Нидерландов
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Футболисты сборной Украины назвали главную причину поражения от Нидерландов

По мнению футболистов, было очень много моментов в первом тайме и с той и с другой стороны

сегодня, 00:18
Автор:

Ольга Чародий

Игроки сборной Украины после поражения от Нидерландов на Евро-2020 заявили, что матч был интересным и быстрым. Также они отметили главные ошибки команды в поединке.По мнению футболистов, было очень много моментов в первом тайме и с той и с другой стороны. Игроков цитирует официальный сайт УАФ.

Футболисты сборной Украины назвали главную причину поражения от Нидерландов

Футбол (фото из открытых источников)

"Конечно, был тяжелый поединок. Мы понимали, против кого мы играем. У нас был серьезный, сильный соперник. Все ребята выложились, тренерский штаб доволен самоотдачей. Жаль проигрывать такие матчи в конце ", — подчеркнул Ярмоленко. Игрок также отметил, что команде не хватило опыта.

Зинченко же ответил на вопрос о том, удивила украинскую команду сборная Нидерландов.

 "Мы ожидали такой игры, поскольку она любит быть на мяче и действовать первым номером. "Оранжевые" много времени владели мячом, особенно в первом тайме. Нам было очень сложно выходить из обороны ... ", — рассказал Зинченко.

В свою очередь главный тренер сборной Андрей Шевченко считает, что его подопечные пропустили совсем не обязательный гол. Шевченко прокомментировал использования схемы в три центральных защитника, как в марте против Франции.

 "У нас были варианты. Я считаю, что в 4-3-3 при наличии наших вингеров команда очень хорошо играет. Поэтому мы провели товарищеские игры с по следующей схеме", — подытожил наставник.

Как сообщали ранее футбольные символы Украины и лозунги признали официальным. Исполком УАФ единогласно поддержал предложение увековечить их в футбольной традиции нашей страны. Согласно решению УАФ, отныне на всех официальных событиях, на мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и в матчах национальных сборных можно использовать не только малый герб УАФ в виде Тризуба с надписью "Ukraine", но и большой герб — карту Украины с Тризубом в центре, заметил Павелко, читайте  больше в  нашем материале. 



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Источник: https://uaf.ua/article/42471
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