Футболисты сборной Украины назвали главную причину поражения от Нидерландов

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Ольга Чародий
Игроки сборной Украины после поражения от Нидерландов на Евро-2020 заявили, что матч был интересным и быстрым. Также они отметили главные ошибки команды в поединке.По мнению футболистов, было очень много моментов в первом тайме и с той и с другой стороны. Игроков цитирует официальный сайт УАФ.
Футбол (фото из открытых источников)
Зинченко же ответил на вопрос о том, удивила украинскую
команду сборная Нидерландов.
В свою очередь главный тренер сборной Андрей Шевченко
считает, что его подопечные пропустили совсем не обязательный гол. Шевченко
прокомментировал использования схемы в три центральных защитника, как в марте
против Франции.
Как сообщали ранее футбольные символы Украины и лозунги признали официальным. Исполком УАФ единогласно поддержал предложение увековечить их в футбольной традиции нашей страны. Согласно решению УАФ, отныне на всех официальных событиях, на мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и в матчах национальных сборных можно использовать не только малый герб УАФ в виде Тризуба с надписью "Ukraine", но и большой герб — карту Украины с Тризубом в центре, заметил Павелко, читайте больше в нашем материале.
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