Футболисты сборной Украины назвали главную причину поражения от Нидерландов

Игроки сборной Украины после поражения от Нидерландов на Евро-2020 заявили, что матч был интересным и быстрым. Также они отметили главные ошибки команды в поединке.По мнению футболистов, было очень много моментов в первом тайме и с той и с другой стороны. Игроков цитирует официальный сайт УАФ.

Футбол (фото из открытых источников)

"Конечно, был тяжелый поединок. Мы понимали, против кого мы играем. У нас был серьезный, сильный соперник. Все ребята выложились, тренерский штаб доволен самоотдачей. Жаль проигрывать такие матчи в конце ", — подчеркнул Ярмоленко. Игрок также отметил, что команде не хватило опыта.

Зинченко же ответил на вопрос о том, удивила украинскую команду сборная Нидерландов.

"Мы ожидали такой игры, поскольку она любит быть на мяче и действовать первым номером. "Оранжевые" много времени владели мячом, особенно в первом тайме. Нам было очень сложно выходить из обороны ... ", — рассказал Зинченко.

В свою очередь главный тренер сборной Андрей Шевченко считает, что его подопечные пропустили совсем не обязательный гол. Шевченко прокомментировал использования схемы в три центральных защитника, как в марте против Франции.

"У нас были варианты. Я считаю, что в 4-3-3 при наличии наших вингеров команда очень хорошо играет. Поэтому мы провели товарищеские игры с по следующей схеме", — подытожил наставник.

Как сообщали ранее футбольные символы Украины и лозунги признали официальным. Исполком УАФ единогласно поддержал предложение увековечить их в футбольной традиции нашей страны. Согласно решению УАФ, отныне на всех официальных событиях, на мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и в матчах национальных сборных можно использовать не только малый герб УАФ в виде Тризуба с надписью "Ukraine", но и большой герб — карту Украины с Тризубом в центре, заметил Павелко, читайте больше в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!