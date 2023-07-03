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Сборная Украины снова удивила мир – впервые в истории едет на Олимпиаду

Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде

сегодня, 07:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", молодёжная сборная Украины по футболу пробилась в полуфинал Евро-2024. Сине-желтые провели один из лучших своих матчей, оставив не у дел одного из грандов мирового футбола – Францию. Наши парни одержали победу со счетом 3:1.

Сборная Украины снова удивила мир – впервые в истории едет на Олимпиаду

Сборная Украины. Фото: из открытых источников

Интересно, что матч Украина – Франция был итоговым в сетке поединков плей-офф. Перед ним определились три из четырех участников – туда вышли Израиль, Испания и Англия.


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Матч с Францией для украинцев был очень важным, ведь на кону был не только выход в полуфинал молодежного Евро, но и попадание на Олимпиаду-2024. Путевку на Олимпиаду получали все полуфиналисты. 

С первых минут матча украинцы продемонстрировали волю к победе и даже забили гол, но он был не засчитан, так как судья посчитал, что был забит с офсайда. Франция ответила контратакой, забив гол на 19 минуте поединка. Сине-желтые не опустили руки и еще до перерыва не только догнали французов, но и вырвались вперед. Украина сравняла счет, когда арбитр поставил пенальти из-за фола на Михаиле Мудрике, который реализовал Георгий Судаков. Перед перерывом наш форвард отметился дублем. 

После перерыва Франция забила гол, который отменил арбитр из-за офсайда у нападающего Эли Вахи. А вот украинцы свой шанс не упустили, гол забили: Артем Бондаренко отправил мяч точно в сетку ворот.

Результат матча для нас более, чем феерический. На табло счет 3:1 и Украина выходит в полуфинал Евро-2023, а вместе с этим и соберает чемоданы на Олимпиаду-2024.

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