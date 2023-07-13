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Известная спортсменка, поддержавшая Путина, бежала из России: СМИ узнали ее местонахождение

Одна из самых больших поклонниц Путина покинула Россию и сбежала на Канарские острова.

сегодня, 14:30
Автор:
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Slava Kot
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Российская спортсменка Елена Исинбаева, являющаяся поклонницей Владимира Путина находится с семьей на Тенерифе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на испанское издание El Digital Sur. 

Известная спортсменка, поддержавшая Путина, бежала из России: СМИ узнали ее местонахождение

Российская спортсменка Елена Исинбаева. Фото из открытых источников

41-летняя Елена Исинбаева вместе с мужем и двумя детьми живет в роскошных апартаментах на одном из островов в Атлантике. Двухкратная олимпийская чемпионка, попавшая в санкционный список Украины после российской агрессии, прилетела на остров Тенерифе 30 мая из Турции. Пока неизвестно, это длительный отпуск популярной спортсменки, или Исинбаева, которую когда-то называли "суперпатриотом" решила остаться навсегда в Испании.


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Исинбаева активно участвовала в избирательных кампаниях Путина в 2012 и 2018 годах. После окончания спортивной карьеры, в которой легкоатлетка 30 раз побила мировой рекорд, Исинбаева устроилась в МОК.

Российская спортсменка также имеет тесные связи с Кремлем. Она является членом пропутинской партии "Единая Россия". Кроме того, в 2015 году Елена Исинбаева стала офицером российской армии, соответствующее звание ей присвоил руководитель Министерства обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня Исинбаева является одним из самых больших поклонников Путина и всех его подвигов. Вся ее биография свидетельствует о том, что бездушие и цинизм в России не воспринимаются как нечто плохое", — описывает независимый журналист Сергей Шелин российскую спортсменку в своей статье о российской идеологии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне возмущены и требуют штрафов для украинских теннисисток.

Также "Комментарии" писали, что российская теннисистка поддержала украинок после победы над первой ракеткой.



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Источник: https://eldigitalsur.com/sucesos/yelena-isinbayeva-mayor-ejercito-ruso-descubierta-tenerife/
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