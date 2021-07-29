Четвертую медаль Украины на Олимпиаде завоевал Романчук

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Ольга Чародий
Украинский пловец Михаил Романчук выиграл бронзовую медаль в
заплыве на 800 метров вольным стилем, накануне он установил олимпийский
рекорд. Но в финале наш пловец выступил
хуже и показал третий результат (7:42.33). Тот случай, когда можно расстроиться
"бронзе" олимпийских Игр.
Михаил Романчук (фото из открытых источников)
Лучший результат сегодня показал Роберт Финке (7:41.87).
Повтори Романчук свой квалификационный результат в финале, он стал бы
олимпийским чемпионом. Второе место занял итвальянец Грегорио Пальтриньери.
Еще один украинец Сергей Фролов стал шестым (7:45.11), хотя во время заплыва периодически вырывался в первую тройку. Таким образом Украина взяла в Токио уже четыри бронзовых медали.
Напомним, разыгрывающая сборной США по баскетболу Сью Бёрд в матче олимпийского турнира в Японии с Нигерией отдала 13 результативных передач. Встреча команд завершилась со счётом 81:72 в пользу американской команды. 40-летняя Бёрд, выступавшая знаменосцем сборной США на церемонии открытия, установила новый рекорд XXI века по количеству передач в матчах Олимпийских игр. Это лучший результат с 1996 года, когда её соотечественница Тереза Эдвардс сделала 15 передач. Отметим, что в общей сложности на Олимпийских играх Бёрд сделала 100 передач. Сборные США и Нигерии выступают в группе B."Комментарии" также писали, что постоянно возникают скандалы из-за допинга с российскими спортсменами. На этот раз в "допинговый" скандал попали российские гребцы. Так, после взятия пробы медики подтвердили наличие в их крови запрещенных препаратов, поэтому в РФ приняли решение снять всю команду с Олимпийских игр.
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