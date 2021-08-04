logo
Русский Українська

BTC/USD

39124.13

ETH/USD

2614.25

LTC/USD

140.47

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

32.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Первое "золото" Украины на Олимпиаде в Токио: кто из спортсменов получил победу
commentss НОВОСТИ Все новости

Первое "золото" Украины на Олимпиаде в Токио: кто из спортсменов получил победу

Жан Беленюк в финале победил венгерского спортсмена

сегодня, 15:44
Автор:

Лиля Воробьева

Сегодня тысячи украинцев, которые уже давно мечтали об Олимпийском "золоте", невероятно счастливы. Ведь борец греко-римского стиля и народный депутат Украины в финальном поединке на Олимпийских играх победил спортсмена из Венгрии Виктора Лоринца. Наш спортсмен наконец привезет в Украину первое "золото"!

Первое "золото" Украины на Олимпиаде в Токио: кто из спортсменов получил победу

Жан Беленюк (фото из открытых источников)

Известно, что Жан Беленюк выступает в весовой категории до 87 кг.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Жан Беленюк может принести Украине первое "золото" из Олимпийских игр.

Каким был путь Беленюка к победе?


Депутат Верховной Рады Жан Беленюк, который представлял украинскую сборную как борец греко-римского стиля, победил трех своих соперников и вышел в финал Олимпиады в Токио.

Свою первую победу в 1/8 финала представитель Украины получил, победив действующего чемпиона Европы Зураба Датунашвили, который выступал за Сербию. Борец взял реванш за поражение на чемпионате Европы в 2021 году, выиграв со счетом 3:1. В четвертьфинале Жан Беленюк не поступился представителю Алжира Баширу Сид Азару. Бой закончился с ничейным счетом, но украинский спортсмен сделал последнее активное действие и за счет этого прошел в полуфинал. В 1/2 финала Беленюк боролся за победу с представителем Хорватии Иваном Гуклеком. Сначала побеждал хорватский боксер, но потом Беленюк активно наступал, сравнял счет и провел два подряд приемы. Украинец победил со счетом 7:1. Жан Беленюк — второй украинский борец, который прошел в финал Олимпиады, после Парвиза Насибова. Финальный бой, в котором Жан Беленюк завоевал "золото", состоялся сегодня, 4 августа.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ