Первое "золото" Украины на Олимпиаде в Токио: кто из спортсменов получил победу

Сегодня тысячи украинцев, которые уже давно мечтали об Олимпийском "золоте", невероятно счастливы. Ведь борец греко-римского стиля и народный депутат Украины в финальном поединке на Олимпийских играх победил спортсмена из Венгрии Виктора Лоринца. Наш спортсмен наконец привезет в Украину первое "золото"!

Жан Беленюк (фото из открытых источников)

Известно, что Жан Беленюк выступает в весовой категории до 87 кг.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Жан Беленюк может принести Украине первое "золото" из Олимпийских игр.

Каким был путь Беленюка к победе?







Депутат Верховной Рады Жан Беленюк, который представлял украинскую сборную как борец греко-римского стиля, победил трех своих соперников и вышел в финал Олимпиады в Токио.

Свою первую победу в 1/8 финала представитель Украины получил, победив действующего чемпиона Европы Зураба Датунашвили, который выступал за Сербию. Борец взял реванш за поражение на чемпионате Европы в 2021 году, выиграв со счетом 3:1. В четвертьфинале Жан Беленюк не поступился представителю Алжира Баширу Сид Азару. Бой закончился с ничейным счетом, но украинский спортсмен сделал последнее активное действие и за счет этого прошел в полуфинал. В 1/2 финала Беленюк боролся за победу с представителем Хорватии Иваном Гуклеком. Сначала побеждал хорватский боксер, но потом Беленюк активно наступал, сравнял счет и провел два подряд приемы. Украинец победил со счетом 7:1. Жан Беленюк — второй украинский борец, который прошел в финал Олимпиады, после Парвиза Насибова. Финальный бой, в котором Жан Беленюк завоевал "золото", состоялся сегодня, 4 августа.

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