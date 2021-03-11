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Бывшего игрока "Динамо" выгнали из Турции

Юнес Беланда перебрался в "Галатасарай" из киевского "Динамо" в 2017 году

сегодня, 00:23
Автор:

Ольга Чародий

Бывший футболист киевского "Динамо" Юнес Беланда покинул "Галатасарай". Руководство турецкого гранда в одностороннем порядке разорвало контракт с марокканским игроком, сообщает сайт клуба.

Бывшего игрока "Динамо" выгнали из Турции

Юнес Беланда (фото из открытых источников)

Руководство "Галатасарая" осудило слова Юнеса после матча турецкой чемпионата против "Сивасспора", Беланда жестко раскритиковал руководство из-за того, что "Галатасарай" сокращает зарплаты на фоне пандемии коронавируса.

Напомним, Юнес перебрался в "Галатасарай" из киевского "Динамо" в 2017 году. За это время Беланда провел 131 матч за турецкий клуб, в которых забил 22 гола и отдал 26 результативных передач.

Напомним, международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила свой рейтинг лучших футболистов мира за последние десять лет. Данную информацию сообщает официальный сайт IFFHS. Лучшие спортсмены избирались методом голосования. Участие в отборе футболистов принимали члены IFFHS из 150 стран мира. На первом месте рейтинга оказался форвард аргентинской "Барселоны" Лионель Месси. Он опередил португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, который оказался на втором месте. Почетное третье место занял испанец Андрес Иньеста. Как сообщали ранее Лионель Месси стал рекордсменом по количеству забитых мячей в составе сборной Аргентины и испанской "Барселоны". За свою карьеру он получил много наград, среди которых неоднократный титул лучшего футболиста мира по версии ФИФА, призы "Золотая бутса" УЕФА и "Золотой мяч". Из-за достижений и технической игры Месси иногда называют "новым Марадоной". С 2017-го года футболист известного испанского клуба "Барселона" Лионель Месси получил впечатляющую зарплату, суммарно превысило 555 миллионов евро.



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Источник: https://www.galatasaray.org/haber/gs-sportif-a-s/profesyonel-futbolcu-younes-belhanda-nin-sozlesmesi-tek-tarafli-ve-hakli-sebeple-feshedilmistir/48302
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