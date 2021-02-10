Назван лучший футболист мира за последние десять лет

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила свой рейтинг лучших футболистов мира за последние десять лет. Данную информацию сообщает официальный сайт IFFHS.

Кто стал лучшим футболистом в мире по версии IFFHS. Фото: eurosport.com

Лучшие спортсмены избирались методом голосования. Участие в отборе футболистов принимали члены IFFHS из 150 стран мира.

На первом месте рейтинга оказался форвард аргентинской "Барселоны" Лионель Месси. Он опередил португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, который оказался на втором месте.

Почетное третье место занял испанец Андрес Иньеста.









Напомним, что Лионель Месси стал рекордсменом по количеству забитых мячей в составе сборной Аргентины и испанской "Барселоны".

За свою карьеру он получил много наград, среди которых неоднократный титул лучшего футболиста мира по версии ФИФА, призы "Золотая бутса" УЕФА и "Золотой мяч".

Из-за достижений и технической игры Месси иногда называют "новым Марадоной".

Напомним, что с 2017-го года футболист известного испанского клуба "Барселона" Лионель Месси получил впечатляющую зарплату, суммарно превысило 555 миллионов евро. Рабочий день Месси обходится "Барселоне" в более 210 тысяч евро. Футболиста уже назвали самым богатым спортсменом в истории. Общую сумму его состояния можно посмотреть в нашем материале.

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