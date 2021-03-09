Милевский уходит из футбола: когда прощальный матч

Артем Милевский завершит карьеру по окончании текущего сезона. Об этом сообщает Telegram-канал "Футбольный Рыцарь".

Артём Милевский (фото из открытых источников)

Кстати, косвенно эту информацию подтвердил сам Милевский после разгрома от "Динамо".

"Наверное, на "Олимпийском" больше не сыграю", — сказал он.

Если верить слухам, то последним матчем в карьере Мили станет домашний поединок против "Ворсклы" в 26-м туре чемпионата Украины.

Милевский является воспитанником киевского "Динамо", за которое он выступал до 2013 года. Затем Артем успел поиграть за турецкий "Газиантепспор", хорватские "Хайдук" и "Сплит", румынскую "Конкордию", российский "Тосно", белорусское "Динамо-Брест" и венгерскую "Кишварду".

Напомним, международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила свой рейтинг лучших футболистов мира за последние десять лет. Данную информацию сообщает официальный сайт IFFHS. Лучшие спортсмены избирались методом голосования. Участие в отборе футболистов принимали члены IFFHS из 150 стран мира. На первом месте рейтинга оказался форвард аргентинской "Барселоны" Лионель Месси. Он опередил португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, который оказался на втором месте. Почетное третье место занял испанец Андрес Иньеста.

Лионель Месси стал рекордсменом по количеству забитых мячей в составе сборной Аргентины и испанской "Барселоны". За свою карьеру он получил много наград, среди которых неоднократный титул лучшего футболиста мира по версии ФИФА, призы "Золотая бутса" УЕФА и "Золотой мяч". Из-за достижений и технической игры Месси иногда называют "новым Марадоной".

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