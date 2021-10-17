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Букмеры озвучили прогноз на матч Лиги Чемпионов "Шахтер-Реал"

Букмекеры считают "Реал" фаворитами предстоящего поединка

сегодня, 16:00
Автор:

Елизавета Черных

Во вторник, 19 октября, состоится футбольный матч третьего группового этапа Лиги Чемпионов, в котором "Шахтер" встретится мадридским "Реалом". Букмекеры определили фаворита предстоящей игры, передает УНИАН. 

Букмеры озвучили прогноз на матч Лиги Чемпионов "Шахтер-Реал"

Букмеры озвучили прогноз на матч Лиги Чемпионов "Шахтер-Реал" - фото из открытых источников

Так, по состоянию на сегодня, специалисты уверены, что победу одержит "Реал". На выигрыш украинского клуба предлагается коэффициент 5,80, тогда как на победу "Реала" — 1,61. Ничья оценивается коэффициентом — 4,54.

Кроме того, букмекеры считают, что мадридский клуб сможет получить очки на выезде - коэффициент на это составляет 1,17. На то, что "горняки" не проиграют "Реалу" букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 2,48.

Отметим, что матч состоится 19 октября в 22:00 в Киеве. 

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что капитан украинской сборной по футболу Андрей Ярмоленко дал обещание болельщикам отдать все силы в решающем матче против Боснии и Герцеговины в заключающем туре отбора на ЧМ-2022. 16 ноября сборная Украины проведет свой последний матч в группе против Боснии и Герцеговины. Пока что украинцы расположились на второй позиции, но у главных соперников за второе место боснийцев и финнов есть еще по одному матчу в запасе.

Сборная Украина 12 октября на "Арене-Львов" провела один из ключевых матчей в отборочном цикле на ЧМ-2022. Со сборной Боснии и Герцеговины у украинцев вышло вязь лишь 1 очко. Матч закончился ничейным результатом 1:1. Если учесть, что сборная играла дома, да еще с командой, которая уступает классом, то этот результат можно прировнять к поражению. Об этом написал спортивный обозреватель, журналист Павел Бондаренко.


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Источник: https://sport.unian.net/football/shahter-real-prognoz-bukmekerov-na-match-ligi-chempionov-novosti-futbola-11578852.html?_gl=1*1f5kckl*_ga*MTAyNzQzMTE1Ny4xNjIxNjA3ODA4*_ga_P6EEJX21DY*MTYzNDQ3MTE2NS45OC4xLjE2MzQ0NzExNjYuNTk.*_ga_JLSK4Y8K67*MTYzNDQ3MTE2NS40O
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