Во вторник, 19 октября, состоится футбольный матч третьего группового этапа Лиги Чемпионов, в котором "Шахтер" встретится мадридским "Реалом". Букмекеры определили фаворита предстоящей игры, передает УНИАН.

Букмеры озвучили прогноз на матч Лиги Чемпионов "Шахтер-Реал" - фото из открытых источников

Так, по состоянию на сегодня, специалисты уверены, что победу одержит "Реал". На выигрыш украинского клуба предлагается коэффициент 5,80, тогда как на победу "Реала" — 1,61. Ничья оценивается коэффициентом — 4,54.

Кроме того, букмекеры считают, что мадридский клуб сможет получить очки на выезде - коэффициент на это составляет 1,17. На то, что "горняки" не проиграют "Реалу" букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 2,48.

Отметим, что матч состоится 19 октября в 22:00 в Киеве.

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что капитан украинской сборной по футболу Андрей Ярмоленко дал обещание болельщикам отдать все силы в решающем матче против Боснии и Герцеговины в заключающем туре отбора на ЧМ-2022. 16 ноября сборная Украины проведет свой последний матч в группе против Боснии и Герцеговины. Пока что украинцы расположились на второй позиции, но у главных соперников за второе место боснийцев и финнов есть еще по одному матчу в запасе.



Сборная Украина 12 октября на "Арене-Львов" провела один из ключевых матчей в отборочном цикле на ЧМ-2022. Со сборной Боснии и Герцеговины у украинцев вышло вязь лишь 1 очко. Матч закончился ничейным результатом 1:1. Если учесть, что сборная играла дома, да еще с командой, которая уступает классом, то этот результат можно прировнять к поражению. Об этом написал спортивный обозреватель, журналист Павел Бондаренко.

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