Капитан сборной Украины перед решающим матчем в группе дал обещание болельщикам

Капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко дал обещание болельщикам отдать все силы в решающем матче против Боснии и Герцеговины в заключающем туре отбора на ЧМ-2022. Об этом лидер "сине-желтых" написал на своей странице в Instagram. Об этом информирует издание "Комментарии".

Андрей Ярмоленко. Фото из открытых источников

В крайнем матче сборная Украины на "Арене-Львов" разочаровала болельщиков ничейным результатом с Боснией и Герцеговиной. Вся Украина ждала от главной команды страны победы при поддержке родных трибун, особенно, когда важно каждое очко в группе, но увы, "сине-желтые" добыли лишь одно очко.

Расстроенный таким результатом Андрей Ярмоленко написал пафосный пост у себя в соцсети, отметив, что остался всего один шаг в этом отборе, всего один матч. Хавбек "Вест-Хема" пообещал болельщикам, что украинские футболисты, которые выйдут на поле против Боснии и Герцеговины, отдадут все силы, ради победы, потому что живут сейчас мечтой – попасть в число лучших команд и отправиться защищать честь Украины на Чемпионат мира, который будет принимать Катар.

Андрей Ярмоленко также опубликовал фото с матча во Львове, где он и голкипер Андрей Пятов были награждены памятные сувенирами за сыгранные 100 матчей за сборную Украины.





Отметим, 16 ноября сборная Украины проведет свой последний матч в группе против Боснии и Герцеговины. Пока что украинцы расположились на второй позиции, но у главных соперников за второе место боснийцев и финнов есть еще по одному матчу в запасе.

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