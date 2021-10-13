Шанса на ошибку никто не имел: журналист рассказал, почему ЧМ-2022 теперь может пройти без нас

BTC/USD
55430.86
ETH/USD
3467.24
LTC/USD
170.30
USD/UAH
26.55
EUR/UAH
30.70
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Сборная Украина 12 октября на "Арене-Львов" провела один из ключевых матчей в отборочном цикле на ЧМ-2022. Со сборной Боснии и Герцеговины у украинцев вышло вязь лишь 1 очко. Матч закончился ничейным результатом 1:1. Если учесть, что сборная играла дома, да еще с командой, которая уступает классом, то этот результат можно прировнять к поражению. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет спортивный обозреватель, журналист Павел Бондаренко.
Сборная Украины. Фото: УАФ
Он добавляет, зато Павелко отлично "украинизировал" наш футбол, заставив бразильцев прикладывать руку к груди во время исполнения гимна Украины. Это, наверное, главное, а то, что мы "летим" всюду, как фанера – так это ничего.
Также читайте на портале "Комментарии" — сборная Украины снова вернулась в серию "ничьих".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости