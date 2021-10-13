Шанса на ошибку никто не имел: журналист рассказал, почему ЧМ-2022 теперь может пройти без нас

Сборная Украина 12 октября на "Арене-Львов" провела один из ключевых матчей в отборочном цикле на ЧМ-2022. Со сборной Боснии и Герцеговины у украинцев вышло вязь лишь 1 очко. Матч закончился ничейным результатом 1:1. Если учесть, что сборная играла дома, да еще с командой, которая уступает классом, то этот результат можно прировнять к поражению. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет спортивный обозреватель, журналист Павел Бондаренко.

Сборная Украины. Фото: УАФ

"Ничья дома с боснийцами. Все. Финиш. Приветствую всех, кто кричал "дайте Петракову еще 100 дней". Хорошо, что хоть не проср*ли. Хотя разница невелика. Особенно классная последняя минута матча, когда во время штрафного под левую комментатор так и хотел сказать "как сейчас Малиновского не хватает на этот удар", но запрещено. Один из лучших хавов Европы не "попадает под модель игры Петракова", который вместо "неподходящего по схеме игры" Малиновского вызвал гениального Пихаленка, которого с остальными даже в заявку не поставил", – отметил Бондаренко.

Он добавляет, зато Павелко отлично "украинизировал" наш футбол, заставив бразильцев прикладывать руку к груди во время исполнения гимна Украины. Это, наверное, главное, а то, что мы "летим" всюду, как фанера – так это ничего.

"Если что: я не против приложения руки игрока "Динамо" Витиньйо, который является гражданином Бразилии во время исполнения гимна Украины. Я абсолютно о другом", – возмутился журналист.

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