Африка приняла решение относительно спортсменов из России

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Slava Kot
Африканский олимпийский комитет (ANOCA) принял резолюцию, разрешающую российским и белорусским спортсменам участвовать на Олимпиаде в Париже, которая пройдет в 2024 году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.
ANOCA поддержали участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Фото из открытых источников
Международный олимпийский комитет (МОК) в конце 2022 года начал искать пути для возвращения спортсменов из России и Беларуси к участию в международных соревнованиях, в том числе и на предстоящих Олимпийских играх. В январе МОК принял решение, что спортсмены из России, ведущей войну с Украиной и ее союзницей Беларусь, смогут участвовать в отборочных соревнованиях под нейтральными цветами, без гимна и флага. Теперь подобное решение принял и Африканский олимпийский комитет.
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Также там выступили с сообщением, что спортсмены РФ якобы находятся вне политики и войны.
Несмотря на такие заявления Африканского олимпийского комитета, более 30 стран выступили за запрет русским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Такое решение было поддержано Соединенными Штатами, Францией, Великобританией и другими странами.
Ранее портал "Комментарии" сообщал об историческом решении для россиян. Они покинули Шахматную федерацию Европы и ушли в Азию.
Также "Комментарии" писали, что Европарламент назвал решение МОК позором для международного спорта.
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