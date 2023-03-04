Африка приняла решение относительно спортсменов из России

Африканский олимпийский комитет (ANOCA) принял резолюцию, разрешающую российским и белорусским спортсменам участвовать на Олимпиаде в Париже, которая пройдет в 2024 году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

ANOCA поддержали участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Фото из открытых источников

Международный олимпийский комитет (МОК) в конце 2022 года начал искать пути для возвращения спортсменов из России и Беларуси к участию в международных соревнованиях, в том числе и на предстоящих Олимпийских играх. В январе МОК принял решение, что спортсмены из России, ведущей войну с Украиной и ее союзницей Беларусь, смогут участвовать в отборочных соревнованиях под нейтральными цветами, без гимна и флага. Теперь подобное решение принял и Африканский олимпийский комитет.

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"Члены единодушно высказались за участие российских и белорусских спортсменов во всех международных соревнованиях. Таким образом речь пойдет о том, чтобы позволить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в Париже 2024 года в условиях полного нейтралитета без каких-либо признаков идентичности", – заявили в ANOCA.

Также там выступили с сообщением, что спортсмены РФ якобы находятся вне политики и войны.

"Спортсмены ни в коем случае не должны платить высокую цену конфликта, каким бы он ни был и где бы он ни был", — говорится в сообщении.

Несмотря на такие заявления Африканского олимпийского комитета, более 30 стран выступили за запрет русским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Такое решение было поддержано Соединенными Штатами, Францией, Великобританией и другими странами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об историческом решении для россиян. Они покинули Шахматную федерацию Европы и ушли в Азию.

Также "Комментарии" писали, что Европарламент назвал решение МОК позором для международного спорта.