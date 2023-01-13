Звезду Премьер-лиги арестовали. Теперь он предстанет перед судом

Полиция Нортумбрии арестовала профессионального игрока команды Премьер-лиги "Ньюкасл" бразильца Жоэлинтона. Футболист обвиняется в вождении в состоянии алкогольного опьянения. Теперь игрок предстанет перед британским судом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Sky Sports.

Бразильский футболист Жоэлинтон. Фото из открытых источников

Жоэлинтон – одна из ключевых фигур в построении игры тренера "Ньюкасла" Эдди Хау. Именно благодаря его голам команда занимает третье место в Премьер-лиге Англии.

Трансфер бразильца считался катастрофой для английской команды, пока "Ньюкасла" не возглавил Эдди Хау, который перевел игрока в полузащиту. Таким образом, тренер использует лучшие качества бразильца.

Однако предположительно следующий матч Жоэлинтон не сыграет. Суд над бразильцем пройдет 26 января, и до этой даты обвиняемый игрок английской команды не будет выходить на поле в официальных матчах. На сколько в сильном состоянии алкогольного опьянения игрок пока не сообщается.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в аэропорту Парижа арестован французский футболист, который хотел провести 100 кг кокаина. Сообщницу игрока французского клуба L'Aiglon du Lamentin отпустили, а Жан-Мануэль Недра предстанет перед судом.

Также "Комментарии" писали об очередном ударе по имиджу Криштиану Роналду. Такого с португальским футболистом не происходило за всю его карьеру. EA Sports объявила номинантов на звание Team of the Year (TOTY), однако Роналду не попал даже в первую сотню лучших игроков за 2023 год. В объявленный список из 30 нападающих вошли Роберта Левандовски, Карим Бензема, Эрлинг Холанд, Лео Месси, Килиан Мбаппе и другие.

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