Зинченко прокомментировал победу на Швецией в матче 1/8 финала: выходили, как на войну

Полузащитник украинской сборной Александр Зинченко выразил благодарность болельщикам, которые пришли поддержать наших игроков в матче 1/8 финала со Швецией. По его словам, на матч команда выходила, как на войну. Об этом пишет OBOZREVATEL.

Александр Зинченко - фото из открытых источников

"Сегодня мы сумели доказать всей Европе и стране, что мы можем достигать поставленных целей. Мы заслужили эту победу. Задача была сыграть компактно, единым блоком. Потому что шведы хорошо отбирают мяч. Эта победа достигнута за счет характера. Мы выходили на эту игру, как на войну", — прокомментировал победу игрок "Манчестер сити" журналистам.

Футболист также признался, что ему тяжело было настроиться на поединок, потому что сборная Украины активно поддавалась критике за неуверенную игру в групповом этапе Чемпионата Европы.

Напомним, что Украина одержала победу над Швецией со счетом 2:1. Противостояние между сборными состоялось на стадионе "Хэмпден Парк" в шотландском Глазго. В четвертьфинале Евро-2020 наши футболисты выступят против английских. Игра состоится 3 июля в 22:00 по киевскому времени. По мнению тренера сборной Андрея Шевченко, украинская команда была готова к любому развитию событий, которое могло произойти на шотландском стадионе. Тренер наших соотечественников уверял, что соперник будет сосредоточен и силен, однако и украинцы — не лыком шиты.

Ранее портал "Комментарии" писал, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу предположил, кто может стать победителем Чемпионата Европы по футболу (Евро-2020). Он считает, что кубок получат итальянцы, которые смогли продемонстрировать лучшую командную игру.





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