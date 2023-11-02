Зидан может возглавить "Манчестер Юнайтед", если уволят Тен Хага

Из-за неудач в этом сезоне руководство "Манчестер Юнайтед" может уволить тренера команды, голландца Эрика Тен Хага. Следующим тренером команды может стать Зинедин Зидан. Об этом сообщает портал Oddschecker, передают "Комментарии".



Зидан с кубком Лиги чемпионов. Фото с открытых источников

Увольнение Тен Хага

Наставник "Манчестер Юнайтед" находится под серьезным давлением, поскольку поражение дома от "Ньюкасла" со счетом 3:0 стало восьмым поражением в 15 стартовых матчах во всех турнирах. Прошлой ночью команда вылетела из Кубка "Карабао". Также, они потерпели два подряд поражения со счетом 3-0 на Олд Траффорд, до этого уступив в Манчестерском дерби команде Пепа Гвардиолы. Печали болельщикам МЮ добавляет и тот факт, что команда проиграла 5 из первых 10 матчей сезона впервые с 1930 года.



Следующий тренер "МЮ"

По данным букмекеров самые высокие шансы возглавить "красных дьяволов" в случае увольнения Тен Хага имеет бывший коуч мадридского "Реала" Зинедин Зидан, выигравший с ним три подряд Лиги чемпионов. Такой вариант оценивается в 20%. Также достаточно высокие шансы Юлиан Нагельсманн и Грэм Поттер – 16,7 и 11,8 процентов соответственно. Первого уволили из "Баварии", а последнего из "Челси". Еще небольшие шансы дают Антонио Конте и Гарету Саутгейту по 5,9%.

Читайте также, что в январе прошлого года "Челси" заплатил 70 миллионов евро в донецком "Шахтере" за Михаила Мудрика. Однако адаптация молодого украинского игрока к Премьер-лиге была нелегкой, и он до сих пор не смог закрепиться в стартовом составе "Стэмфорд Бридж".



Также отметим, что центральный защитник лондонского "Челси" скоро может завершить карьеру. Речь идет о Тьяго Силве, которому уже 39 лет. Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо в твиттере, передают "Комментарии".

