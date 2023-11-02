logo

BTC/USD

34602.97

ETH/USD

1796.22

LTC/USD

68.23

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

40.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Зидан может возглавить "Манчестер Юнайтед", если уволят Тен Хага
commentss НОВОСТИ Все новости

Зидан может возглавить "Манчестер Юнайтед", если уволят Тен Хага

"Манчестер Юнайтед" проиграл два последних домашних матча со счетом 3:0

сегодня, 18:26
Автор:
avatar

Куров Артем
Поделитесь публикацией:

Из-за неудач в этом сезоне руководство "Манчестер Юнайтед" может уволить тренера команды, голландца Эрика Тен Хага. Следующим тренером команды может стать Зинедин Зидан. Об этом сообщает портал Oddschecker, передают "Комментарии".

Зидан может возглавить "Манчестер Юнайтед", если уволят Тен Хага

Зидан с кубком Лиги чемпионов. Фото с открытых источников

Увольнение Тен Хага

Наставник "Манчестер Юнайтед" находится под серьезным давлением, поскольку поражение дома от "Ньюкасла" со счетом 3:0 стало восьмым поражением в 15 стартовых матчах во всех турнирах. Прошлой ночью команда вылетела из Кубка "Карабао". Также, они потерпели два подряд поражения со счетом 3-0 на Олд Траффорд, до этого уступив в Манчестерском дерби команде Пепа Гвардиолы. Печали болельщикам МЮ добавляет и тот факт, что команда проиграла 5 из первых 10 матчей сезона впервые с 1930 года.


Следующий тренер "МЮ"

По данным букмекеров самые высокие шансы возглавить "красных дьяволов" в случае увольнения Тен Хага имеет бывший коуч мадридского "Реала" Зинедин Зидан, выигравший с ним три подряд Лиги чемпионов. Такой вариант оценивается в 20%. Также достаточно высокие шансы Юлиан Нагельсманн и Грэм Поттер – 16,7 и 11,8 процентов соответственно. Первого уволили из "Баварии", а последнего из "Челси". Еще небольшие шансы дают Антонио Конте и Гарету Саутгейту по 5,9%.

Зидан может возглавить ”Манчестер Юнайтед”, если уволят Тен Хага - фото 2

Читайте также, что в январе прошлого года "Челси" заплатил 70 миллионов евро в донецком "Шахтере" за Михаила Мудрика. Однако адаптация молодого украинского игрока к Премьер-лиге была нелегкой, и он до сих пор не смог закрепиться в стартовом составе "Стэмфорд Бридж".

Также отметим, что центральный защитник лондонского "Челси" скоро может завершить карьеру. Речь идет о Тьяго Силве, которому уже 39 лет. Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо в твиттере, передают "Комментарии".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.oddschecker.com/insight/football/20231102-next-man-utd-manager-odds-ten-hag-90pp-backed-in-sack-race-after-newcastle-loss
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!