За сколько "Вест Хэм" готов продать Ярмоленко

Лондонский "Вэст Хэм" готов продать Андрея Ярмоленко за 2,3 млн евро. Об этом сообщает Football Insider.

Андрей Ярмоленко - фото из открытых источников

Англичане не теряют надежды расстаться с капитаном сборной Украины уже в этом трансферном окне. Однако покупателей на украинца пока так и не нашлось. Наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес считает, что Ярмоленко не соответствует его требованиям. Продажа Андрея позволит клубу разгрузить зарплатную ведомость.



В Англии Ярмоленко зарабатывает порядка шести млн евро в год, являясь самым высокооплачиваемым игроком Вест Хэма. Соглашение игрока с клубом действует до лета 2022 года.

Напомним, что британская пресса поддала серьезной критике атакующего полузащитника украинской сборной Андрея Ярмоленко. Все — из-за инцидента, произошедшего изначально между двумя другими игроками.

Как известно, английская команда устроила украинцам весьма жесткий прессинг на поле. В какой-то момент это привело к тому, что и наши парни начали играть грубее, в том числе, пропускать отдельные фолы.

Один из неприятных инцидентов произошел по отношению к Гарри Магуайру, которого украинец Роман Яремчук толкнул в пылу борьбы. Многие комментаторы во время матча обратили внимание на весьма "показательное" падение англичанина, что вызвало возмущение не только у фанатов, но и самого Яремчука. Несмотря на понимание общего настроения украинской команды, пресса раскритиковала нашего полузащитника, назвав его поведение "странным" и "неподобающим".

Добавим, ранее "Комментарии" сообщали, как Ярмоленко прокомментировал результат игры украинской сборной с англичанами. Подробности — в нашем материале.

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