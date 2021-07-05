Ярмоленко рассказал о причинах поражения от сборной Англии

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Данило Матюха
Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение национальной сборной в четвертьфинале Евро-2020. Об этом футболист рассказал в эфире программы Великий Футбол.
Андрей Ярмоленко - фото из открытых источников
По словам 31-летнего полузащитника, команда Гарета Саутгейта победила заслуженно. Ярмоленко отметил, что быстрый мяч англичан нанес "сине-желтым" серьезный удар, поскольку сломал план тренерского штаба на поединок.
Также Ярмоленко подвел итоги выступления Украины на чемпионате Европы, назвав выход нашей сборной в такую стадию турнира "огромным достижением".
Напомним, издание "Комментарии" сообщало о том, что Андрей Шевченко рассказал, почему украинская команда проиграла на Евро-2020. Тренер команды отметил, что их сегодняшний результат сложно было бы повторить даже с хорошо укомплектованным составом команды. Кроме того, он напомнил, что многие футболисты национальной сборной не вышли на поле из-за травм.
Ранее стало известно, как президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на проигрыш национальной сборной по футболу на Евро-2020. На своих страницах в социальных сетях Владимир Зеленский написал, что ни одно поражение не сломает нашу страну.
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