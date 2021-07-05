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Главная Новости Спорт футбол Ярмоленко рассказал о причинах поражения от сборной Англии
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Ярмоленко рассказал о причинах поражения от сборной Англии

Стратегия украинской сборной на матч с англичанами не оправдала себя

сегодня, 08:39
Автор:

Данило Матюха

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение национальной сборной в четвертьфинале Евро-2020. Об этом футболист рассказал в эфире программы Великий Футбол.

Ярмоленко рассказал о причинах поражения от сборной Англии

Андрей Ярмоленко - фото из открытых источников

По словам 31-летнего полузащитника, команда Гарета Саутгейта победила заслуженно. Ярмоленко отметил, что быстрый мяч англичан нанес "сине-желтым" серьезный удар, поскольку сломал план тренерского штаба на поединок.

"Считаю, что Англия заслуженно выиграла сегодня. Я их поздравляю и желаю удачи. Наверное, нас надломил этот быстрый мяч, потому что у нас была стратегия и тактика на эту игру. Но когда ты пропускаешь быстрый мяч на 3-й минуте, сразу все ломается — приходится перестраиваться", — сообщил футболист.

Также Ярмоленко подвел итоги выступления Украины на чемпионате Европы, назвав выход нашей сборной в такую стадию турнира "огромным достижением".

"Мы выступили хорошо. Конечно, в некоторых играх могли сыграть лучше, но я доволен общим результатом. Мы задержались дольше, чем такие команды, как Португалия, Германия, поэтому я могу только поздравить наших болельщиков с этим. Да, сегодня мы проиграли, но я считаю, что нужно смотреть, кому мы уступили - считаю, одной из лучших команд мира", — сказал капитан сборной.

Напомним, издание "Комментарии" сообщало о том, что Андрей Шевченко рассказал, почему украинская команда проиграла на Евро-2020. Тренер команды отметил, что их сегодняшний результат сложно было бы повторить даже с хорошо укомплектованным составом команды. Кроме того, он напомнил, что многие футболисты  национальной сборной не вышли на поле из-за травм.

Ранее стало известно, как президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на проигрыш национальной сборной по футболу на Евро-2020. На своих страницах в социальных сетях Владимир Зеленский написал, что ни одно поражение не сломает нашу страну.


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Источник: https://youtu.be/ZzTR6ifjgRE
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