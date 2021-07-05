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За что британская пресса раскритиковала Ярмоленко на матче «Евро-2020»

Поведение Андрея Ярмоленко с соперником назвали «неподобающим» и «странным»

сегодня, 12:02
Автор:

Вечканова Елена

Как известно, в субботу, 3 июля, украинская национальная сборная с разгромным счетом была побеждена командой Англии в четвертьфинальном матче "Евро-2020". Подробности игры продолжают обсуждать до сих пор, в том числе и за рубежом.

За что британская пресса раскритиковала Ярмоленко на матче «Евро-2020»

Андрей Ярмоленко. Фото: Getty Images

По информации "Сегодня", британская пресса поддала серьезной критике атакующего полузащитника украинской сборной Андрея Ярмоленко. Все — из-за инцидента, произошедшего изначально между двумя другими игроками.

Как известно, английская команда устроила украинцам весьма жесткий прессинг на поле. В какой-то момент это привело к тому, что и наши парни начали играть грубее, в том числе и пропускать отдельные фолы.

Один из неприятных инцидентов произошел по отношению к Гарри Магуайру, которого украинец Роман Яремчук толкнул в пылу борьбы. Многие комментаторы во время матча обратили внимание на весьма "показательное" падение англичанина, что вызвало возмущение не только у фанатов, но и самого Яремчука.

Впрочем, спортсмен быстро взял эмоции под контроль и даже попытался помочь противнику подняться. Однако в этот момент рядом появился Ярмоленко, который оттащил коллегу по команде в сторону, отвлекая его от игрока сборной Англии.

Известное британское издание The Sun уже отметили, что Андрей Ярмоленко, вероятно, был "в бешенстве" от хорошей игры Гарри Магуайра. Однако, несмотря на понимание общего настроения украинской команды, пресса раскритиковала нашего полузащитника, назвав его поведение "странным" и "неподобающим".

Отечественные эксперты беспокоятся, что это может повлиять на последующую карьеру Ярмоленко в Вест Хэме, за который тот выступает вне нахождения в нацсборной Украины. Однако, судя по слухам, украинец собирается закончить играть за английский клуб.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как Ярмоленко прокомментировал результат игры украинской сборной с англичанами. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, останется ли Андрей Шевченко и дальше тренировать национальную команду Украины после поражения последней на "Евро-2020".


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Источник: https://sport.segodnya.ua/sport/euro_2020/yarmolenko-vozmutil-angliyskuyu-pressu-posle-matcha-evro-1561760.html
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