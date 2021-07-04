Останется ли Андрей Шевченко в сборной Украины? Ответ тренера

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Ольга Чародий
Наставник
сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал разговоры о своем будущем в сборной после
крупной поражения от Англии и вылета с чемпионата в 1/4 финала. Так, главный
тренер сборной Украины Андрей Шевченко после поражения от Англии (0:4) в
четвертьфинале Евро-2020 ответил на вопрос о своей возможной отставке.
Андрей Шевченко (фото из открытых источников)
Отметим, что на этом турнире сборная Украины впервые в
истории пробились в плей-офф чемпионатов Европы и преодолели первый раунд
плей-офф.
Также уточним, что действующий контракт с Шевченко рассчитан до конца следующего года, когда в Катаре должен финишировать чемпионат мира.
Как мы сообщали ранее, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу высказал свое предположение относительно того, кто станет победителем Чемпионата Европы по футболу (Евро-2020). Об этом пишет профильное издание sport.ua. "Италия выиграет чемпионат. Пока что больше всех меня впечатлила именно сборная Манчини. Они показали больше, чем кто-либо другой, что являются командой", — сказал Луческу.
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