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Главная Новости Спорт футбол Останется ли Андрей Шевченко в сборной Украины? Ответ тренера
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Останется ли Андрей Шевченко в сборной Украины? Ответ тренера

На этом турнире сборная Украины впервые в истории пробились в плей-офф чемпионатов Европы

сегодня, 12:00
Автор:

Ольга Чародий

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал разговоры о своем будущем в сборной после крупной поражения от Англии и вылета с чемпионата в 1/4 финала. Так, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после поражения от Англии (0:4) в четвертьфинале Евро-2020 ответил на вопрос о своей возможной отставке.

Останется ли Андрей Шевченко в сборной Украины? Ответ тренера

Андрей Шевченко (фото из открытых источников)

"Я доволен тем, как наша команда выступила. Поблагодарил футболистов за самоотдачу, за то, что они сегодня стремились играть в свойственный нашей команде футбол. Останусь ли я на своем посту? Сперва мы вернемся в Украину. Затем подведем итоги, отчитаемся о проделанной работе. И уже потом как УАФ, так и я примем решение. Есть время. Никто никуда не спешит", – цитирует тренера УАФ.

Отметим, что на этом турнире сборная Украины впервые в истории пробились в плей-офф чемпионатов Европы и преодолели первый раунд плей-офф.

Также уточним, что действующий контракт с Шевченко рассчитан до конца следующего  года, когда в Катаре должен финишировать чемпионат мира.

Как мы сообщали ранее, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу высказал свое предположение относительно того, кто станет победителем Чемпионата Европы по футболу (Евро-2020). Об этом пишет профильное издание sport.ua. "Италия выиграет чемпионат. Пока что больше всех меня впечатлила именно сборная Манчини. Они показали больше, чем кто-либо другой, что являются командой", — сказал Луческу.

В материале нашего издания также можно прочитать, что легендарный вратарь московского ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Акинфеев высказался в поддержку украинской команды на Евро-2020. 



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Источник: https://uaf.ua/article/42685
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