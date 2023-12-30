logo

BTC/USD

42824.19

ETH/USD

2315.85

LTC/USD

73.66

USD/UAH

38.80

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол "Ювентус" - "Рома": стартовые составы на центральный матч тура Серии А
commentss НОВОСТИ Все новости

"Ювентус" - "Рома": стартовые составы на центральный матч тура Серии А

В случае победы "Ювентус" на расстояние двух очков приблизится к лидеру Серии А "Интера"

30 декабря 2023, 21:10
Автор:
avatar

Куров Артем
Поделитесь публикацией:

Сегодня проходят заключительные матчи 18 тура итальянской Серии А. В центральном матче "Ювентус" дома будет принимать "Рому". Стали известны стартовые составы на этот матч, передают "Комментарии".

"Ювентус" - "Рома": стартовые составы на центральный матч тура Серии А

Матч Ювентус - Рома. Фото с открытых источников

Стартовые составы команд

”Ювентус” - ”Рома”: стартовые составы на центральный матч тура Серии А - фото 2

Где посмотреть матч

Игру “Ювентус” – “Рома” можно посмотреть на платформе Megogo, в разделе “Спорт” или на канале “Megogo Футбол 1”, при условии если у вас есть подписки “Максимальная” или “Спорт”. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

Результаты и расписание всех матчей 18-го тура итальянской Серии А

Пятница, 29 декабря

  • "Фиорентина" – "Торино" 1:0

  • "Наполи" – "Монца" 0:0

  • "Дженоа" – "Интер" 1:1

  • "Лацио" – "Фрозиноне" 3:1

Суббота, 30 декабря

  • 13:30 "Аталанта" – "Лечче" 1:0

  • 16:00 "Кальяри" – "Эмполи" 0:0

  • 16:00 "Удинезе" – "Болонья" 3:0

  • 19:00 "Милан" – "Сассуоло" 1:0

  • 19:00 "Верона" – "Салернитана" 0:1

  • 21:45 "Ювентус" – "Рома"

Больше спортивных новостей

Читайте также, что у главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти есть приятная "головная боль" относительно позиции основного вратаря команды . Ведь, что Кепа, что Лунин хорошо показали себя в этом сезоне и сажать на скамейку запасных это очень трудный выбор. Поэтому наставник "сливочных" решил проводить ротацию между ними во второй половине сезона.

Также отметим, что непобедимый украинский чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) дал комментарий по поводу предстоящего поединка за титул абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.flashscore.ua/match/n3cWoqvb/#/match-summary/lineups
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости