Я расстроен, что России нет на чемпионате мира. Теперь этот игрок попытается выйти в финал ЧМ

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Лишь один футболист, выступающий в России, дошел до полуфинала Чемпионата мира в Катаре. Им оказался хорватский защитник Деян Ловрен. Игрок сборной Хорватии разочарован, что в России нет на Чемпионате мира 2022 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Tribuna.
Хорватский футболист Деян Ловрен. Фото: из открытых источников
Деян Ловрен ранее играл за английский "Ливерпуль", однако с 2020 года выступает за российскую команду "Зенит". Он остался единственным игроком Чемпионата мира, играющего в России. 13 декабря хорват сможет выйти в финал футбольного турнира, если его команда обыграет сборную Аргентины.
Хорватский футболист является противоречивой фигурой, он попал в скандал на прошедшем в России чемпионате мира. Деян Ловрен спел песню "Bojna Cavoglave" с лозунгом" Za dom spremni". Этот лозунг использовала фашистская группа под предводительством Анте Павелича.
В этот раз хорват выразил сожаление, что России нет на Чемпионате мира в Катаре.
Когда журналисты напомнили ему о вторжении в Украину, хорватский футболист сказал, что "Россию нужно было оставить на ЧМ".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Иране приговорили футболиста к смертной казни из-за протестов.
Также "Комментарии" писали о хорватской болельщице, которая в провокационной одежде продолжает посещать стадионы мусульманской страны.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости