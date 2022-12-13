Я расстроен, что России нет на чемпионате мира. Теперь этот игрок попытается выйти в финал ЧМ

Лишь один футболист, выступающий в России, дошел до полуфинала Чемпионата мира в Катаре. Им оказался хорватский защитник Деян Ловрен. Игрок сборной Хорватии разочарован, что в России нет на Чемпионате мира 2022 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Tribuna.



Хорватский футболист Деян Ловрен. Фото: из открытых источников

Деян Ловрен ранее играл за английский "Ливерпуль", однако с 2020 года выступает за российскую команду "Зенит". Он остался единственным игроком Чемпионата мира, играющего в России. 13 декабря хорват сможет выйти в финал футбольного турнира, если его команда обыграет сборную Аргентины.

Хорватский футболист является противоречивой фигурой, он попал в скандал на прошедшем в России чемпионате мира. Деян Ловрен спел песню "Bojna Cavoglave" с лозунгом" Za dom spremni". Этот лозунг использовала фашистская группа под предводительством Анте Павелича.

В этот раз хорват выразил сожаление, что России нет на Чемпионате мира в Катаре.

"Я расстроен, что России нет на чемпионате мира. Я всегда говорил, что спорт и политика должны быть разделены. Россия — отличная сборная, и жаль, что их нет на чемпионате мира, а также других крупных сборных и игроков, таких как Италия и моего друга Мохамеда Салах", — сказал Деян Ловрен.

Когда журналисты напомнили ему о вторжении в Украину, хорватский футболист сказал, что "Россию нужно было оставить на ЧМ".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Иране приговорили футболиста к смертной казни из-за протестов.

Также "Комментарии" писали о хорватской болельщице, которая в провокационной одежде продолжает посещать стадионы мусульманской страны.

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