Впервые в футбольном матче показали сине-желтую карточку: что она значит

Обычно у футбольного судьи есть желтая и красная карточки для наказания футболистов на поле. Однако в футбольном мире произошло уникальное событие, впервые в матче была продемонстрирована сине-желтая футбольная карточка.



Желто-синяя футбольная карта

5 августа в Великобритании прошел благотворительный матч в поддержку Украины. Для поединка была разработана специальная сине-желтая карточка, символизирующая благодарность тем, кто поддерживает Украину. Впервые в матче ее продемонстрировали на 92-й минуте.

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"Есть желтая карточка, которую показывают за нарушение. А есть сине-желтая — ее с сегодняшнего дня показывают в знак благодарности за поддержку Украины", — отметили UNITED24.

Главной целью футбольной встречи был сбор средств на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области, пострадавшего от российской агрессии.

Для матча была создана команда Шевченко – синие и команда Зинченко – желтые. Эти команды состояли из легендарных футболистов, завершивших карьеру, действующих футболистов и мировых звезд, включая актеров и певцов, поддерживающих Украину в войне против России.



В матче приняли участие такие известные футболисты, как Андрей Шевченко, Александр Зинченко, Петр Чех, Жерар Пике, Сергей Ребров, Дида, Фабио Канаваро, Марк Нобл, Джо Кол, Дарио Сарна и другие. Среди звезд были Челси Граймс, Джеймс Артур, Марк Стронг, а также Тохиб Жимо, известный благодаря роли Сэма Обиссании в футбольном сериале "Тед Лассо".

Матч закончился со счетом 2:2 и каждый игрок получил медаль, в центре которой была частица разрушенного украинского лицея.

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