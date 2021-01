Во время игры внезапно умер известный 30-летний футболист

В воскресенье, 10 января, на 31-м году жизни скончался бывший нападающий французского футбольного клуба "Бастия" Кристофер Мабулу.

Кристофер Мабулу (фото из открытых источников)

Известно, что футболист играл со своими друзьями, но внезапно ему стало плохо и он упал на газон. Согласно информации СМИ, Кристофер умер от остановки сердца. Другие детали происшествия не сообщаются.

На эту трагическую новость уже отреагировали представители футбольного клуба "Бастия". На своей официальной странице в Twitter они выразили свои глубокие соболезнования его родным, близким и друзьям.

Le Sporting Club de Bastia vient d’apprendre avec tristesse le décès tragique de son ancien joueur Christopher Maboulou...



À sa famille, ses amis et ses proches, l’ensemble du club présente ses plus sincères condoléances.



Ch’ellu riposi in pace pic.twitter.com/BetCHg2IYg