Во время игры внезапно умер известный 30-летний футболист

В воскресенье, 10 января, на 31-м году жизни скончался бывший нападающий французского футбольного клуба "Бастия" Кристофер Мабулу.

Кристофер Мабулу (фото из открытых источников)

Известно, что футболист играл со своими друзьями, но внезапно ему стало плохо и он упал на газон. Согласно информации СМИ, Кристофер умер от остановки сердца. Другие детали происшествия не сообщаются.

На эту трагическую новость уже отреагировали представители футбольного клуба "Бастия". На своей официальной странице в Twitter они выразили свои глубокие соболезнования его родным, близким и друзьям.

Le Sporting Club de Bastia vient d’apprendre avec tristesse le décès tragique de son ancien joueur Christopher Maboulou...



À sa famille, ses amis et ses proches, l’ensemble du club présente ses plus sincères condoléances.



Ch’ellu riposi in pace pic.twitter.com/BetCHg2IYg — SC Bastia (@SCBastia) January 10, 2021

Сообщается, что 30-летний футболист начинал свою карьеру во французском футбольном клубе "Шатору", потом он играл за "Бастию". После тяжелой травмы он отправился в греческий клуб ПАС, представляющий в чемпионате своей страны город Янина. А после Кристофер Мабулу выступал за французский клуб "Нанси". Напомним, что скончался 71-летний экс-нападающий украинского футбольного клуба "Шахтер" Александр Васин. О причине его смерти неизвестно. Сообщается, что правый крайний нападающий Александр Васин выступал за "горняков" с 1971 по 1976 год, провел во всех турнирах 169 матчей и забил 37 голов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на 74 году жизни перестало биться сердце легендарного английского футболиста Колина Белла, входящего в состав ФК "Манчестер Сити". По информации западных СМИ, причиной смерти футболиста стала болезнь, но это не была коронавирусная инфекций. Участники ФК "Манчестер Сити" выразили свои соболезнования и заявили, что они потеряли действительно легендарного человека.

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